Сноуден: компании-производители смартфонов могут проникать в личные данные

СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Компании-производители телефонов, в частности Apple, могут проникать в личные данные и файлы на устройствах, заявил экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден.

"Компания (Apple) переходит барьер, они начинают просматривать ваши телефоны — и искать они могут все что угодно. Они могут искать какие-то политические неудобные моменты, финансовую информацию, в принципе все что угодно. И даже если вы доверяете компании Apple, <...> как только Apple создаст прецедент, как только они с кем-нибудь это сделают, применят эту технологию (поиска информации в смартфоне), они утратят право говорить, что они никогда не будут это применять", — сказал Сноуден в рамках марафона "Новое знание".

По его словам, сейчас эта технология только запускается в США.

"Подумайте, Apple сможет отказать правительству США, правительству России, правительству Китая, Франции или Великобритании? Разумеется, ответ — нет", — отметил Сноуден.

Экс-сотрудник спецслужб пояснил, что сейчас в Apple хотят искать незаконный, нелегальный контент на устройствах еще до того, как эта информация окажется на их серверах.

"Они все это упаковывают в красивые рассказы о том, что это все ради вашей же безопасности, для защиты данных, но здесь есть четкая граница между тем, что находится в их собственности и в вашей собственности", — сказал он.

Сноуден также предупредил, что в настоящее время частные компании начинают разрабатывать методики, "как хакнуть телефон, как получить доступ к телефону, и продают эти методики правительствам других стран".

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден 2 сентября принял участие в просветительском марафоне "Новое Знание".