Рассекречены документы о японских военных преступниках

В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против СССР.

СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Госдепартамент США прикрывал японских разработчиков бактериологического оружия, которые отрицали свою вину на допросах во время Токийского трибунала (1946-1948 годы). Это следует из рассекреченных документов Архива внешней политики России.

В числе материалов докладная записка бывшего советского обвинителя на этом процессе Александра Васильева министру иностранных дел СССР Андрею Вышинскому, написанная 27 декабря 1949 года, когда в Хабаровске уже шел суд.

Согласно записке, США под надуманными предлогами отказали Советскому Союзу на просьбу включить в обвинительное заключение вопрос о разработчиках японского бактериологического оружия.

На допросах японцы не признались в подготовке к диверсиям, однако советской стороне все же удалось добиться подтверждения существования так называемых эпидемиологических отрядов в Квантунской армии.

Сразу после ее разгрома в августе 1945 года, США сформировали специальную группу по поиску людей, обладавших научной и технологической информацией. Им удалось найти руководителя специального отряда 731-й Квантунской армии Сиро Исии и Масадзи Китано. Штаты укрыли от возмездия их и других преступников в обмен на результаты бесчеловечных экспериментов.

Двадцать седьмого сентября 1940 года страны оси подписали Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств. Токио выступил союзником Берлина. Заключение 13 апреля 1941-го в Москве договора о взаимном нейтралитете СССР и Японии позволило на некоторое время обезопасить восточные границы Советского Союза, но не изменило общей расстановки сил.

В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против СССР.

Готовясь к войне против Союза и других государств, японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия. Его разработкой и испытаниями, в том числе над людьми, занимались спецотряды № 731 и 100 Квантунской армии.

По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли около трех тысяч человек, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, их число достигает десяти тысяч. В качестве подопытных в числе прочих там были советские военнопленные из концлагеря "Хогоин", который относился к японским разведслужбам и находился неподалеку от дислокации указанного подразделения.

Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Токио бактериологического оружия и принимая во внимание его союзнический тандем с Германией, объявил войну Японии. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.

Вступление Советского Союза в войну и стремительный разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию противника.

Второго сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало завершение Второй мировой войны. Третьего сентября в России отмечается День воинской славы — окончание Второй мировой войны.