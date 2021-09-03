Шторм смысл опорную стену на набережной в Сочи

Новости 17:21 03.09.2021 (обновлено 18:13 03.09.2021) Получить короткую ссылку 172 0 0
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Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео, на котором большие волны разрушили участок пляжа и территорию, прилегающую к эллингам.
СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Сильный шторм смысл опорную стену на набережной поселка Лоо в Сочи, сообщает оперштаб по Краснодарскому краю.
По окончании шторма специалисты проведут оценку ущерба и требуемых работ по восстановлению опорной стены и прогулочной зоны.
Восстановление проведут силами пользователя пляжа совместно с владельцами эллингов.
Ранее в июле оперштаб Краснодарского края также сообщал, что из-за залповых ливней была разрушена подпорная стена и брусчатка на набережной поселка Лоо.