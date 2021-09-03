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Шторм смысл опорную стену на набережной в Сочи

© Sputnik / Екатерина Лызлова
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210903/1033149143/Shtorm-smysl-opornuyu-stenu-na-naberezhnoy-v-Sochi-.html

Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео, на котором большие волны разрушили участок пляжа и территорию, прилегающую к эллингам.

СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Сильный шторм смысл опорную стену на набережной поселка Лоо в Сочи, сообщает оперштаб по Краснодарскому краю.

По окончании шторма специалисты проведут оценку ущерба и требуемых работ по восстановлению опорной стены и прогулочной зоны.

Восстановление проведут силами пользователя пляжа совместно с владельцами эллингов.

Ранее в июле оперштаб Краснодарского края также сообщал, что из-за залповых ливней была разрушена подпорная стена и брусчатка на набережной поселка Лоо.

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