Команда Абхазии завершила участие в конкурсе "Эльбрусское кольцо" АрМИ-2021

За две недели военнослужащие совершили 100-километровый марш, преодолели восемь горных перевалов, семь ледников и три горные реки.

СУХУМ, 4 сен - Sputnik. Команда Абхазии завершила участие международном конкурсе горных подразделений "Эльбрусское кольцо" АрМИ-2021.

Победителем в этом году стала команда Воздушно-десантных войск России, вторыми стали военнослужащие Узбекистана, бронзовые награды у военных из Казахстана.

Статс-секретарь - заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков вручил награды победителям международного конкурса горных подразделений "Эльбрусское кольцо".

"На протяжении 14 дней мы все с интересом наблюдали за ходом выполнения специальных задач и стали свидетелями событий, сочетающих в себе накал страстей, азарт соперничества, верх командного духа, мастерство участников и профессионализм тренерского штаба. Приятно отметить, что люди с оружием в руках встречаются здесь как друзья. Не сомневаюсь, что сегодня вы с улыбкой пожмете друг другу руки и порадуетесь совместным успехам", - сказал Панков на церемонии награждения.

Он поблагодарил участников соревнований за честную спортивную борьбу и командный дух от имени министра обороны РФ. Панков подчеркнул, что такие состязания - лучший способ повысить боеспособность войск и укреплять доверие между вооруженными силами стран-участниц.

В соревнованиях, которые включали 15 спецзаданий, приняли участие команды России, Абхазии, Армении, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, Узбекистана и Южной Осетии.