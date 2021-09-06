Цена биткоина превысила 51 тысячу долларов впервые с мая

До конца 2021 года биткоину предсказывают рост до 75 тысяч долларов. Исторический максимум был достигнут в апреле, когда стоимость самой популярной криптовалюты поднялась до 64,85 тысячи долларов.

СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Стоимость биткоина превысила отметку в 51 тысячу долларов впервые с 13 мая, сообщает РИА Новости по данным торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 0:12 мск рос в цене на чуть более 3% - до 51 596 долларов, по данным же портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 2,96% - до 51 612 долларов, говорится в сообщении. Динамика везде приводится за сутки.

Биткоин обрушился в конце мая, потеряв почти треть своей стоимости, цена криптовалюты упала до 37,3 тысячи долларов с 57,7 тысячи. Со второй половины июля биткоин стал подниматься, что продолжается уже пятую неделю подряд. Исторический рекорд стоимости биткоина был достигнут в апреле и составил 64,85 тысячи долларов.