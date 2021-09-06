13:32 06 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.85
  • EUR86.54
Поиск

Цена биткоина превысила 51 тысячу долларов впервые с мая

© Sputnik / Владимир Трефилов
Новости
Получить короткую ссылку
50 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/01/16/1031681685.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210906/1033158082/Tsena-bitkoina-prevysila-51-tysyachu-dollarov-vpervye-s-maya.html

До конца 2021 года биткоину предсказывают рост до 75 тысяч долларов. Исторический максимум был достигнут в апреле, когда стоимость самой популярной криптовалюты поднялась до 64,85 тысячи долларов.

СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Стоимость биткоина превысила отметку в 51 тысячу долларов впервые с 13 мая, сообщает РИА Новости по данным торгов.

© Sputnik / Владимир Астапкович
Биткоину предсказали рост до 75 тысяч долларов до конца года

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 0:12 мск рос в цене на чуть более 3% - до 51 596 долларов, по данным же портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 2,96% - до 51 612 долларов, говорится в сообщении. Динамика везде приводится за сутки.

Биткоин обрушился в конце мая, потеряв почти треть своей стоимости, цена криптовалюты упала до 37,3 тысячи долларов с 57,7 тысячи. Со второй половины июля биткоин стал подниматься, что продолжается уже пятую неделю подряд. Исторический рекорд стоимости биткоина был достигнут в апреле и составил 64,85 тысячи долларов.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Двойники и подражатели Фредди Меркьюри
ФСБ России задержала сторонников ИГ*, готовивших теракты
Добыть дичь: охота в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться