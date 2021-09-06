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WhatsApp отключит мессенджер на старых смартфонах с 1 ноября

© Sputnik / Максим Блинов
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210906/1033159658/WhatsApp-otklyuchit-messendzher-na-starykh-smartfonakh-s-1-noyabrya.html

С 1 ноября WhatsApp можно будет использовать только на iPhone c iOS 10 или новее и Android 4.1 или новее.

СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживать устаревшие устройства на базе iOS и Android, следует из обновленных данных о требованиях к устройствам, опубликованным на сайте компании.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Согласно новым правилам, с 1 ноября 2021 года приложение перестанет запускаться на Android-смартфонах с версией Android 4.0.4 или старше и iPhone с iOS 9. Этими операционными системами до сих пор используются по всему миру.

Для работы все также требуется сим-карта с мобильным интернетом, так как WhatsApp не поддерживает устройства, работающие только на Wi-Fi.

В компании рекомендуют владельцам старых смартфонов обновить устройство или сохранить историю чатов до отключения, чтобы сохранить личные данные пользователя.

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