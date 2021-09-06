Завершена укладка "Северного потока – 2", запуск планируется до конца года

"Северный поток – 2" протянули из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность его двух ниток — 55 миллиардов кубометров газа в год.

СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Последняя труба второй нитки газопровода "Северный поток – 2" сварена и после стыковки немецкой секции с датской начнутся пусконаладочные работы, чтобы начать эксплуатацию трубопровода до конца 2021 года, заявил оператор проекта – компания Nord Stream 2 AG , об этом сообщает РИА Новости.

"Шестого сентября специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода "Северный поток 2", после чего труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря в германских водах", - говорится в сообщении компании.

"Следующим шагом станет осуществление стыковки секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании, методом надводного захлеста. Затем будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года", - добавляет Nord Stream 2 AG.

Компания подчеркивает, что "Северный поток - 2" будет способствовать удовлетворению долгосрочных потребностей энергетического рынка ЕС в импорте природного газа, обеспечивая надежные и безопасные поставки на разумных экономических условиях.

"Трубоукладочные работы по газопроводу "Северный поток – 2" завершены", - сообщил затем "Газпром" в своем Telegram-канале, разместив ссылку на сообщение компании-оператора.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская компания Allseas вынуждена была остановить прокладку. Работы продолжились спустя год – в декабре 2020 года. Строительство первой нитки "Северного потока - 2" было завершено в июне 2021 года, сейчас на ней завершаются пусконаладочные работы.