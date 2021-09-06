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Завершена укладка "Северного потока – 2", запуск планируется до конца года

© Sputnik / Дмитрий Лельчук
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"Северный поток – 2" протянули из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность его двух ниток — 55 миллиардов кубометров газа в год.

СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Последняя труба второй нитки газопровода "Северный поток – 2" сварена и после стыковки немецкой секции с датской начнутся пусконаладочные работы, чтобы начать эксплуатацию трубопровода до конца 2021 года, заявил оператор проекта – компания Nord Stream 2 AG , об этом сообщает РИА Новости.

Северный поток-2
AP Photo / Dmitry Lovetsky
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"Шестого сентября специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода "Северный поток 2", после чего труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря в германских водах", - говорится в сообщении компании.

"Следующим шагом станет осуществление стыковки секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании, методом надводного захлеста. Затем будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года", - добавляет Nord Stream 2 AG.

Компания подчеркивает, что "Северный поток - 2" будет способствовать удовлетворению долгосрочных потребностей энергетического рынка ЕС в импорте природного газа, обеспечивая надежные и безопасные поставки на разумных экономических условиях.

"Трубоукладочные работы по газопроводу "Северный поток – 2" завершены", - сообщил затем "Газпром" в своем Telegram-канале, разместив ссылку на сообщение компании-оператора.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская компания Allseas вынуждена была остановить прокладку. Работы продолжились спустя год – в декабре 2020 года. Строительство первой нитки "Северного потока - 2" было завершено в июне 2021 года, сейчас на ней завершаются пусконаладочные работы.

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