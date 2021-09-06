Знаменитый французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет

Славу артисту принесли роли в фильмах "Профессионал", "На последнем дыхании", а также "Безумный Пьеро", "Сирена с "Миссисипи" и многие другие.
СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Известный французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался на 89-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Актер прославился своими ролями в фильмах "Профессионал", "На последнем дыхании" и других.
После перенесенного в 2001 году инсульта Бельмондо прекратил актерскую деятельность, однако в 2008 году вернулся на съемочную площадку и сыграл в фильме Франсиса Юстера "Человек и его собака". В 2015 году он объявил о завершении карьеры в кино.
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