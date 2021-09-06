Полюбившийся многим детям и взрослым по всему миру мультсериал "Маша и Медведь" переведен уже на 42 языка, отдельные эпизоды первых сезонов сериала переводились на абхазский.

СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Мультсериал "Маша и Медведь" набрал более 100 миллиардов просмотров на YouTube со всего мира, общее время просмотра мультсериала на платформе составляет более 1 миллиона лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу студии Animaccord.

"Российский мультсериал "Маша и Медведь" производства студии Animaccord преодолел новый рубеж в 100 миллиардов просмотров на YouTube со всего мира. Сегодня "Маша и Медведь" насчитывают 1000 просмотров на YouTube в секунду, а общее время просмотра мультсериала на платформе составляет более 1 миллиона лет. В дополнение, пять каналов мультфильма - английский, испанский, русский, португальский и украинский - получили бриллиантовые награды "кнопки" YouTube (Diamond Creator Awards)", - говорится в сообщении.

По словам создателей, проекты "Маша и Медведь" и YouTube росли одновременно, и запуск анимационного шоу еще на ранних этапах развития платформы стал одним из основных причин ее популярности в настоящее время. Animaccord также был одним из первых правообладателей YouTube, отметили в пресс-службе.

"Нам очень приятно видеть, как YouTube помогает развивать российскую креативную экономику. "Маша и Медведь" прошли долгий путь от национального хита до глобального феномена в мире цифрового семейного контента. Это отличный пример проекта, который приносит реальную пользу создателям контента и зрителям; через нашу платформу "Анимаккорд" сделал российскую анимационную индустрию значительно более известной и объединил детей и родителей со всего мира", - сказала глава YouTube в России Анна Данишевская.

Аудитория "Маши и Медведя" стремительно растет во всех странах. За один только 2020-й год англоязычный канал мультсериала удвоил количество своих подписчиков с 10 до 20 миллионов. Сегодня их уже 28 миллионов.

Мультсериал также является обладателем рекорда Гиннеса как самое просматриваемое анимационное видео на YouTube с более чем 4,4 миллиарда просмотров. Кроме того, "Маша и Медведь" занимают первое место в списке самых востребованных шоу для дошкольников в мире (Parrot Analytics, август 2021).