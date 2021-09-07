Восемь иностранных граждан задержаны на границе с Абхазией

СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Восемь иностранных граждан были выявлены в минувшие выходные сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в пограничной зоне у российско-абхазской границы. Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления.
Правонарушители незаконно находились без документов, удостоверяющих личность, и пропусков в населенном пункте Нижняя Шиловка Адлерского района Сочи.
Адлерским районным судом Краснодарского края иностранные граждане за нарушение правил въезда (прохода) в пограничную зону и пребывания в ней привлечены к административной ответственности в виде штрафов.
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