Видеокарты подорожали из-за майнинга криптовалюты Ethereum

Криптовалюта "эфир" работает на так называемой системе Proof-of-Work, которая требует вычисления математических уравнений. Чтобы уравнения решались быстро нужны мощные видеокарты.

СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Рост стоимости криптовалюты Ethereum привел к дефициту видеокарт, которые используются для майнинга "эфира", об этом сообщает MyDrivers.

Курс крупнейшего по капитализации альткоина превысил четыре тысячи долларов впервые с середины мая.

Цены на игровые видеокарты в Китае в связи с этим выросли в среднем на 18%. Из-за повышенного спроса в Китае уже ощущается дефицит: при 20-процентном росте цен многие видеокарты NVIDIA и AMD пропали из продажи.

На фоне укрепления курса Ethereum в России также дорожают видеокарты. Так, если в августе GeForce RTX 3060, можно было приобрести за 60 тысяч рублей, то сейчас видеоадаптер оценивается в 80 тысяч рублей — ценники вернулись к показателям весны 2021 года.

Рост цен на видеокарты наблюдается и в других странах. Например, в Германии стоимость видеокарт в среднем выросла на 9% с 8 августа.