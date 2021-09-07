Военнослужащие Черноморского флота провели дезинфекцию объектов в Ткуарчале

Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа Минобороны России продезинфицировали более 60 объектов социальной инфраструктуры в Абхазии.

СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Cециалисты сводного отряда радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Черноморского флота Южного военного округа (ЮВО) совместно с сотрудниками пожарно-спасательной части Ткуарчала провели дезинфекцию территорий рынка и центральной районной больницы Ткуарчала, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Ранее военнослужащие обработали около 120 тысяч квадратных метров социальной инфраструктуры в Гудауте, более 40 тысяч квадратных метров в Гагре, объекты в Сухуме и Гагре.

Российские военные совместно с сотрудниками ПСЧ г. Ткуарчал провели дезинфекцию территорий рынка © Foto / МЧС РА

Российские военные совместно с сотрудниками ПСЧ г. Ткуарчал провели дезинфекцию территорий рынка © Foto / МЧС РА 1 / 2 © Foto / МЧС РА Российские военные совместно с сотрудниками ПСЧ г. Ткуарчал провели дезинфекцию территорий рынка

Военнослужащие химзащиты Черноморского флота ЮВО отправлены в Абхазию для оказания помощи в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Они прибыли в республику 18 августа.

В составе сводного отряда около 30 специалистов подразделения РХБ защиты ЮВО, в распоряжении которых 10 специальных автомобилей, в том числе: авторазливочные станции АРС-14М, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, автономные приборы комплекта дегазации, дезактивации и дезинфекции техники ДКВ-1К.