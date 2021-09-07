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Военнослужащие Черноморского флота провели дезинфекцию объектов в Ткуарчале

© Foto / МЧС РА
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210907/1033167102/Voennosluzhaschie-Chernomorskogo-flota-proveli-dezinfektsiyu-obektov-v-Tkuarchale.html

Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа Минобороны России продезинфицировали более 60 объектов социальной инфраструктуры в Абхазии.

СУХУМ, 7 сен -  Sputnik. Cециалисты сводного отряда радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Черноморского флота Южного военного округа (ЮВО) совместно с сотрудниками пожарно-спасательной части Ткуарчала провели дезинфекцию территорий рынка и центральной районной больницы Ткуарчала, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Ранее военнослужащие обработали около 120 тысяч квадратных метров социальной инфраструктуры в Гудауте, более 40 тысяч квадратных метров в Гагре, объекты в Сухуме и Гагре.

  • Российские военные совместно с сотрудниками ПСЧ г. Ткуарчал провели дезинфекцию территорий рынка
    © Foto / МЧС РА
  • Российские военные совместно с сотрудниками ПСЧ г. Ткуарчал провели дезинфекцию территорий рынка
    © Foto / МЧС РА
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© Foto / МЧС РА
Российские военные совместно с сотрудниками ПСЧ г. Ткуарчал провели дезинфекцию территорий рынка

Военнослужащие химзащиты Черноморского флота ЮВО отправлены в Абхазию для оказания помощи в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Они прибыли в республику 18 августа. 

В составе сводного отряда около 30 специалистов подразделения РХБ защиты ЮВО, в распоряжении которых 10 специальных автомобилей, в том числе: авторазливочные станции АРС-14М, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, автономные приборы комплекта дегазации, дезактивации и дезинфекции техники ДКВ-1К.

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