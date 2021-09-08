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СМИ заявили, что WhatsApp дешифрует сообщения пользователей для проверки

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210908/1033168650/SMI-zayavili-chto-WhatsApp-deshifruet-soobscheniya-polzovateley-dlya-proverki.html

В компании признали, что группы подрядчиков проверяют сообщения мессенджера, чтобы выявить и удалить злоумышленников и нарушителей правил.

СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Мессенджер WhatsApp снимает сквозное шифрование с сообщений и контента, чтобы проверить, если на них поступают жалобы от других пользователей. Об этом в своей статье пишут журналисты организации ProPublica.

© Sputnik / Максим Блинов
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В распоряжение журналистов попали документы, согласно которым мессенджер, принадлежащий Facebook, через подрядчика Accenture проверяет сообщения, на которые поступили жалобы от пользователей. Этим занимается не менее тысячи человек. Офисы сотрудников располагаются в Дублине, Сингапуре и Остине в штате Техас.

Сначала контент, вызывающий подозрения, проверяет система искусственного интеллекта. Затем используется специальное программное обеспечение компании Facebook.

По данным организации, один сотрудник проверяет около 600 жалоб в день.

WhatsApp - принадлежащее Facebook приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

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