Суд арестовал туриста, ранившего двух человек в Пицунде

Житель Самары Александр Совинкин, отдыхавший в отеле "Сэр Рэмбо" в Пицунде, нанес ножевые ранения постоялице и хозяину объекта 1 сентября.

СУХУМ, 8 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Туриста из Самары Александра Совинкина, ранившего в Пицунде двух человек, арестовали на два месяца по решению Гагрского суда, рассказал корреспонденту Sputnik прокурор Гагрского района Беслан Пкин.

"Мы обратились с ходатайством в Гагрский суд об аресте Совинкина сроком на два месяца. Суд его одобрил. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания в Гагре. В течение десяти дней мы предъявим ему обвинение", - уточнил Пкин.

Житель Самары Александр Совинкин, отдыхавший в отеле "Сэр Рэмбо" в Пицунде, нанес ножевые ранения постоялице и хозяину отеля Фазлабею Пкин 1 сентября.

Мужчина скрылся с места преступления, но был задержан сотрудниками Пицундского отдела милиции по горячим следам.

Как отмечают в пресс-службе МВД Абхазии, Совинкин в состоянии алкогольного опьянения беспричинно нанес ножом 53-летнему хозяину гостиницы множество колото-резаных ран в область шеи и рук. После чего завязалась драка, в которой Совинкин также ранил отдыхающую из Новосибирска.

Пострадавшие были доставлены в Гагрскую больницу, где им оказали необходимую помощь, в тот же день хозяин гостиницы "Сэр Рэмбо" и туристка из Новосибирска были отпущены домой.