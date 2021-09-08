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Союз журналистов России присудил премию "Солидарность" главреду Baltnews

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Наградой отмечают репортеров проявивших гражданское мужество в отстаивании свободы слова.

СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Союз журналистов России (СЖР) присудил премию "Солидарность" главному редактору информационного агентства Baltnews Андрею Старикову.

Церемония вручения награды состоялась в среду в Большом зале Московской консерватории в Международный день солидарности журналистов.

"Наш коллега Андрей Стариков руководит коллективом, который уже несколько лет работает под открытым давлением прибалтийских властей. Против некоторых сотрудничающих с изданием журналистов возбуждены уголовные дела по надуманным обвинениям в нарушении режима международных санкций, которые не имеют никакого отношения к этим людям. При этом они мужественно продолжают делать свою работу, отстаивают свободу слова и права человека, невзирая ни на что", – объяснил выбор лауреата глава СЖР Владимир Соловьев.

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Премия "Солидарность" была учреждена в 2020 году. Ее первым иностранным лауреатом стал находящийся в британской тюрьме основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.  

"Солидарность" – хорошее слово, – отметил Андрей Стариков. – Регулярно сталкиваясь с давлением в прибалтийских странах, столкнувшись с уголовным преследованием в Латвии и привлекая внимание к этому произволу, мы постоянно чувствовали поддержку российских коллег по журналистскому цеху. В том числе и коллег, чьи издания находятся на диаметрально противоположных политических позициях нашему. Такая поддержка внушает надежду. Показывает, что российское журналистское сообщество здорово, способно к сплочению, к солидарности".

Baltnews — русскоязычное информационное агентство, специализирующееся на освещении общественно-политической ситуации в Латвии, Литве, Эстонии. Входит в медиагруппу "Россия сегодня".

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