Лайнер "Князь Владимир" отменил все рейсы в этом сезоне

Лайнер "Князь Владимир" простоял в Сочи с 29 августа по 4 сентября вместе с пассажирами на борту, так как не имел необходимых документов для выхода в море.

СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Лайнер "Князь Владимир" не получил санитарного свидетельства и больше не выйдет в море в этом году, все рейсы отменены, об этом сообщает сайт оператора судна ООО"Черноморские круизы".

Были отменены рейсы №13 с 5 по 11 сентября, и №14 с 12 по 18 сентября, проданные по программе кешбэка от Ростуризма, но общее количество броней на них публично не сообщается. Пассажиры рейса №12 простояли в порту Сочи с 29 августа по 4 сентября.

Туристам несостоявшихся сентябрьских круизов средства будут возвращены, пишет Вестник Ассоциации туроператор России.

Согласно данным сайта оператора, пассажиры могут либо перенести бронь круиза на 2022 год без дополнительных платежей на условиях брони 2021 года, либо вернуть денежные средства в полном объеме за нереализованный тур.

Пассажирам рейса №12, которым пришлось стоять в порту Сочи, предложили два варианта решения проблемы. Те, кто уехал сразу, 30 августа, после встречи с гендиректором ООО "Черноморские круизы" Александром Брежневым, компания готова в индивидуальном порядке рассмотреть вопрос компенсации не только стоимости тура, но и невозвратных ж/д или авиабилетов или предложить какой-то иной бесплатный трансфер.

Те же, кто остался на лайнере, фактически начинают пользоваться предоплаченными услугами компании по питанию, проживанию, экскурсиям, но без выхода в море.

"По имеющейся на данный момент информации от оператора ООО "Черноморские круизы", тем, кто уехал сразу, будет осуществлен полный возврат средств за круиз. Тем, кто остался, будет возвращена только часть средств, в зависимости от срока их проживания на лайнере", – сообщил Андрей Михайловский, генеральный директор Круизного центра "Инфофлот".

В момент приостановки круиза на борту было не менее 450 туристов.

Сочинская транспортная прокуратура занимается проверкой соблюдения прав туристов. Ее отчет будет опубликован сразу после завершения работы, не более чем через один месяц с начала проверки.

По данным местных СМИ, ООО "Черноморские круизы", заявление которого цитируется в прессе, уже приступило к выплате компенсации за несостоявшийся круиз и перевело средства 272 пассажирам, подавшим соответствующее заявление. Еще 105 человек получат ее в ближайшее время.