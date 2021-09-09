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Дипломатическим отношениям Абхазии и России исполнилось 13 лет

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210909/1033176646/Diplomaticheskim-otnosheniyam-Abkhazii-i-Rossii-ispolnilos-13-let.html

Признав независимость Абхазии, Россия выступила гарантом ее существования в качестве независимого государства и мирного будущего абхазского народа.

СУХУМ, 9 сен – Sputnik. Установлению дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией 9 сентября 2021 года исполнилось 13 лет.

Флаги Абхазии и России
© Sputnik / Томас Тхайцук
Межгосударственные отношения России и Абхазии

Министерство иностранных дел Абхазии отмечает, что день установления дипотношений вывел отношения между двумя странами на качественно новый уровень. 

"Абхазо-российское взаимодействие является примером обоюдовыгодного сотрудничества и характеризуется регулярными контактами на разных уровнях, равноправным и конструктивным диалогом, взаимным доверием. Такой высокий уровень взаимодействия позволяет эффективно решать актуальные вопросы двусторонней повестки", - говорится на сайте МИД республики.

Внешнеполитическое ведомство Абхазии подчеркивает, что Абхазия и в дальнейшем намерена укреплять сотрудничество и способствовать его развитию во всех областях, представляющих взаимный интерес.

"Убеждены, что абхазо-российское сотрудничество, обладающее большим потенциалом, будет и далее активно развиваться на благо народов наших стран", - отмечается в тексте.

26 августа 2008 года президент Российской Федерации подписал Указ о признании независимости Республики Абхазия. 9 сентября 2008 года были установлены дипломатические отношения между странами.

Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества включает более 100 двусторонних документов различного уровня, в том числе основополагающие Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 года и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.

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