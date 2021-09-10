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Строительство газопровода "Северный поток - 2" полностью завершено

© Foto / Nord Stream 2
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Sputnik Абхазия
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Газопровод проложен из России в Германию по дну Балтийского моря, мощность двух его ниток составляет 55 миллиардов кубометров в год.

СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Газопровод "Северный поток - 2" был полностью построен в пятницу утром, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Газпром".

"На утреннем оперативном совещании в ПАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 мск строительство газопровода "Северный поток - 2" полностью завершено", - говорится в сообщении на официальном Telegram-канале компании.

© Sputnik / Дмитрий Лельчук
Завершена укладка "Северного потока – 2", запуск планируется до конца года

Начать эксплуатацию газопровода планируется до конца 2021 года.

В понедельник 6 сентября была сварена последняя труба второй нитки газопровода "Северный поток - 2" и завершились трубоукладочные работы.

Строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год длилось в течение трех лет. Магистраль проложена от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". В компании считают, что "Северный поток - 2" будет способствовать удовлетворению долгосрочных потребностей энергетического рынка ЕС в импорте природного газа, обеспечивая надежные и безопасные поставки на разумных экономических условиях.

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