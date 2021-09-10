Изменен список бывших членов Союза журналистов СССР, получающих ежемесячные выплаты

Министерству финансов поручено предусмотреть расходы при формировании республиканского бюджета на 2021 год и последующие годы.

СУХУМ, 10 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабмин принял постановление о внесении изменений в постановление от 6 июня 2017 года № 75 "Об установлении ежемесячных выплат членам Союза журналистов Республики Абхазия, являвшимся членами Союза журналистов СССР".

Постановление касается членов Союза журналистов Абхазии, являвшихся членами Союза журналистов СССР.

Руководитель аппарата Кабмина Давид Сангулия сообщил, что список был скорректирован с учетом того, что несколько человек входившие в него, ушли из жизни.

"Установить ежемесячную выплату в качестве социальной поддержки в размере 2 000 (двух тысяч) рублей членам Союза журналистов Республики Абхазия, являвшимся членами Союза журналистов СССР, в соответствии с прилагаемым списком", - говорится в постановлении.

Министерству финансов поручено предусмотреть расходы при формировании республиканского бюджета на 2021 год и последующие годы. Производить выплаты будут ежемесячно через Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия следующим абхазским журналистам.

1. Амичба Роза Арушановна

2. Амкуаб Гурам Артемович

3. Анкваб Руслан Астамурович

4. Аргун Зураб Антонович

5. Арджения Энвер Чинчорович

6. Барганджия Русудан Амирановна

7. Басариа Вальдо Константинович

8. Бебия Екатерина Георгиевна

9. Бутба Заур Расимович

10. Габрия Марина Владимировна

11. Гиндия Сергей Арушанович

12. Губаз Лаврентий Шакирович

13. Гублия Руслан Владимирович

14. Зантария Аксентий Жагович

15. Инапшба Даур Гантович

16. Каджая Борис Квачачович

17. Касландзия Нуну Ясоновна

18. Кация Этери Валерьяновна

19. Кварацхелия Тинатин Кучичовна

20. Киут Нелли Николаевна

21. Маршания Валерий Джотович

22. Орчукба Валерий Киримович

23. Соловьева Юлия Петровна

24. Хашба Владимир Сатбеевич

25. Хашиг Руслан Мканович

26. Цвижба Заира Ясоновна

27. Чамагуа Виталий Зиевич

28. Шария Виталий Валерианович

29. Яковлева Лилиана Михайловна.

Постановление вступает в силу с 1 октября 2021 года.