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Гинцбург рассказал об изменении тактики вакцинации от коронавируса

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Чтобы сделать ситуацию с коронавирусом управляемой, необходимо привить 70-75% населения, считает ученый, и в этом случае заболеваемость пойдет на убыль.

СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Тактика и стратегия вакцинации от коронавируса при штамме дельта изменились - надо постоянно поддерживать высокий уровень протективных антител, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. Об этом сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"В настоящее время изменилась тактика и стратегия вакцинации, необходимо постоянно в крови поддерживать высокий уровень соответственно протективных антител", - сказал Гинцбург на Форуме социальных инноваций регионов.

Он отметил, что Минздрав России очень быстро среагировал на изменения эпидситуации и выпустил рекомендации по ревакцинации "Спутником Лайт" раз в полгода.

Эффективность "Спутника V", по данным Минздрава, на сегодня составляет от 83 до 94 процентов, поддерживать уровень защиты призван "Спутник Лайт", который рекомендован для повторной прививки. 

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