Турция ограничила въезд для привитых однокомпонентными вакцинами от COVID

СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Турецкие власти ужесточили требования по вакцинации для въезда в страну, прививки однокомпонентными вакцинами, в том числе "Спутником Лайт", не признаются, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД республики.

По словам собеседника агентства, при въезде в Турцию граждане России, получившие две дозы и прошедшие 14-дневный период после получения второй дозы вакцины, могут предоставить сертификат о полной вакцинации, либо предоставить справку о перенесенном COVID-19 в течении последних шести месяцев. Таким лицам не нужно предоставлять отрицательного результата ПЦР-теста и экспресс-теста на антиген.

Вакцинация одной дозой не признается. достаточной для въезда в страну. Не предоставившим сертификат о вакцинации двумя дозами или справки о перенесенном заболевании за последние полгода, необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда либо результат экспресс-теста на антиген, сделанного не ранее, чем за 48 часов, уточняется в сообщении.