21:28 10 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.76
  • EUR86.15
Поиск

Турция ограничила въезд для привитых однокомпонентными вакцинами от COVID

© Sputnik / Андрей Стенин
Новости
Получить короткую ссылку
8 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/09/0a/1033186233.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210910/1033188841/Turtsiya-ogranichila-vezd-dlya-privitykh-odnokomponentnymi-vaktsinami-ot-COVID.html

Турция – самое популярное направление для отдыха россиян в 2021 году, второе место заняла Абхазия.

СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Турецкие власти ужесточили требования по вакцинации для въезда в страну, прививки однокомпонентными вакцинами, в том числе "Спутником Лайт", не признаются, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД республики.

© AFP 2019 / Ozan Kose
Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну детей до 12 лет

По словам собеседника агентства, при въезде в Турцию граждане России, получившие две дозы и прошедшие 14-дневный период после получения второй дозы вакцины, могут предоставить сертификат о полной вакцинации, либо предоставить справку о перенесенном COVID-19 в течении последних шести месяцев. Таким лицам не нужно предоставлять отрицательного результата ПЦР-теста и экспресс-теста на антиген.

Вакцинация одной дозой не признается. достаточной для въезда в страну. Не предоставившим сертификат о вакцинации двумя дозами или справки о перенесенном заболевании за последние полгода, необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда либо результат экспресс-теста на антиген, сделанного не ранее, чем за 48 часов, уточняется в сообщении.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Осторожный кит и ядовитая река: победители конкурса аэрофотографии Drone Awards 2021
Вопреки всему: газопровод "Северный поток – 2" полностью готов
Добыть дичь: охота в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться