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Россияне назвали лучшие страны для жизни

© Sputnik / Алексей Майшев
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Sputnik Абхазия
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В исследовании приняли участие 3000 респондентов из 522 населенных пунктов в Российской Федерации.

СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Россия и США были названы самыми лучшими странами для жизни, согласно данным опроса россиян, который провел SuperJob.

Респондентам  задавали вопрос, какую страну они выбрали бы, если бы не было пандемии коронавируса и была возможность жить в любой стране мира.

41% опрошенных выбрали Россию, в 2010 году свою страну выбрали на 18% меньше. При этом среди женщин этот показатель оказался выше - 45%.

На втором месте оказались США - 7%. Третью строчку поделили Канада, Италия и Швейцария - по 4%.

Среди представителей наиболее популярных профессий, к которым отнесли программистов, HR-менеджеров, врачей и медсестер, инженеров, рабочих, администраторов, кладовщиков, продавцов, экономистов и учителей, Россию в качестве страны проживания выбрали большинство опрошенных. На втором месте чаще всего назывались США.

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