Россотрудничество запустит "Электронную карту соотечественника"

Статус российского соотечественника благодаря электронной карте даст своему обладателю разного рода "бонусы" как внутри самой России, так и за ее пределами.

СУХУМ, 15 сен - Sputnik. Федеральное агентство Россотрудничество, по сообщению ее гендиректора Евгения Примакова, совместно с другими заинтересованными ведомствами участвует в проекте по разработке так называемой "Электронной карты соотечественника" (ЭКС). Об этом сообщается на сайте Россотрудничества.

Разрабатываемый цифровой документ должен будет предоставлять доступ к различным сервисам, скидки и привилегии для соотечественников как на территории России, так и за рубежом.

Отмечается, что любой человек, заинтересованный в развитии и укреплении связей с Россией тех, кто проживает за ее пределами, может пройти специальный тест и тем самым помочь в разработке ЭКС. Полученные ответы будут использованы разработчиками карты для лучшего понимания конкретных потребностей соотечественников.

Проект, по словам Примакова, будет вводиться в три этапа, включающих в себя информирование, льготы, а также помощь и проактивные сервисы. В настоящий момент идет работа над первым этапом.

Кто такие соотечественники юридически

В настоящее время юридическое понятие российского соотечественника определено законом "О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом". Согласно ему, соотечественниками являются лица, родившиеся в одном государстве, проживающие либо проживавшие в нем и обладающие признаками общности языка, истории, культурного наследия, традиций и обычаев, а также потомки указанных лиц по прямой нисходящей линии.

Российскими соотечественниками за рубежом признаются граждане РФ, постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации. Российскими соотечественниками также признаются лица и их потомки, проживающие за пределами территории РФ и относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на территории Российской Федерации, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Россией лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории РФ.

В число таковых входят лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие лицами без гражданства, а также выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевшие соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие гражданами иностранного государства или лицами без гражданства.