Российские военнослужащие в Абхазии досрочно проголосовали на выборах в Госдуму

Выборы в Госдуму Российской Федерации в Республике Абхазия пройдут в воскресенье 19 сентября.

СУХУМ, 15 сен - Sputnik. Военнослужащие военных баз Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Абхазии и Южной Осетии, приняли участие в досрочном голосовании на выборах депутатов в Государственную Думу Российской Федерации 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Отмечается, что проголосовали на досрочных выборах военнослужащие, выполняющие задачи в составе дежурных смен.

Всего на территории воинских частей ЮВО за границей образовано семь избирательных участков, в том числе один в Гудауте, два в Цхинвале и Джаве в Южной Осетии.

В Армении для голосования 102-й российской военной базы три избирательных участка развернуто в Гюмри и один в Ереване.

Основная часть военнослужащих ЮВО, гражданского персонала и членов их семей проголосуют в период с 17 по 19 сентября. Общая численность электората данных категорий составит порядка 240 тысяч человек.

На территории Абхазии 19 сентября будут открыты девять избирательных участков.

Участки, привязанные к одномандатным избирательным округам, будут открыты в Сухуме, Гагре, Пицунде, Гудауте, поселке Бамбора, Очамчыре, Ткуарчале, Гале.

© Sputnik / Леон Гуния Выборы в Госдуму

Участки будут открыты с 8:00 до 20:00.

Принять участие в голосовании могут все граждане России, проживающие на территории Абхазии, а также временно находящиеся в стране, достигшие на день голосования 18 лет. С собой необходимо иметь внутренний или заграничный российский паспорт.