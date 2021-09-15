Ученые выяснили, помогает ли прививка от гриппа против COVID-19

Результаты исследований в значительной степени согласуются с более ранними исследованиями, показывающими обратную корреляцию между вакцинацией от гриппа и серьезными заболеваниями и смертью, связанными с COVID-19.

СУХУМ, 15 сен - Sputnik. Ученые установили, что те, кто сделал прививку от гриппа, на 47 процентов реже заражались коронавирусом во время первой волны COVID-19 и на 50 процентов — во время второй. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования ученых из Медицинского центра Университета Радбауд вместе с коллегами из других университетов и научных центров Нидерландов и Германии, опубликованные на сервере препринтов medRxiv.

По мнению авторов, вакцинация против гриппа в определенной степени защищает от инфекции SARS-CoV-2.

© Sputnik / Магда Хибелли Названы обязательные прививки для разных категорий населения

Известно, что многие вакцины, такие, например, как противотуберкулезная вакцина БЦЖ, могут в долгосрочной перспективе усиливать врожденный иммунный ответ против других патогенов. Это явление известно как тренированный иммунитет.

Ученые изучили клетки крови участников исследования до и после вакцинации и наблюдали у вакцинированных изменение профиля транскрипции в лимфоидных и миелоидных клетках, а особенно в моноцитах CD14+ — клетках врожденного иммунитета.

Результаты генетического анализа показали, что после прививки от гриппа в моноцитах людей экспрессируются гены, необходимые для иммунной защиты от COVID-19. Всего исследователи обнаружили изменения в регуляции 136 генов. Более высокую экспрессию ученые наблюдали как в путях генерации антигенов, так и в путях презентации, которые запускают адаптивный иммунный ответ. Максимальный эффект усиления врожденного иммунитета ученые наблюдали через шесть недель после вакцинации.