23:08 15 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.85
  • EUR86.07
Поиск
Старт массовой кампании по вакцинации от гриппа в Москве

Ученые выяснили, помогает ли прививка от гриппа против COVID-19

© Sputnik / Виталий Белоусов
Новости
Получить короткую ссылку
65 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/09/0f/1033215117.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210915/1033215149/Uchenye-vyyasnili-pomogaet-li-privivka-ot-grippa-protiv-COVID-19.html

Результаты исследований в значительной степени согласуются с более ранними исследованиями, показывающими обратную корреляцию между вакцинацией от гриппа и серьезными заболеваниями и смертью, связанными с COVID-19.

СУХУМ, 15 сен - Sputnik. Ученые установили, что те, кто сделал прививку от гриппа, на 47 процентов реже заражались коронавирусом во время первой волны COVID-19 и на 50 процентов — во время второй. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования ученых из Медицинского центра Университета Радбауд вместе с коллегами из других университетов и научных центров Нидерландов и Германии, опубликованные на сервере препринтов medRxiv.

По мнению авторов, вакцинация против гриппа в определенной степени защищает от инфекции SARS-CoV-2.
© Sputnik / Магда Хибелли
Названы обязательные прививки для разных категорий населения

Известно, что многие вакцины, такие, например, как противотуберкулезная вакцина БЦЖ, могут в долгосрочной перспективе усиливать врожденный иммунный ответ против других патогенов. Это явление известно как тренированный иммунитет.

Ученые изучили клетки крови участников исследования до и после вакцинации и наблюдали у вакцинированных изменение профиля транскрипции в лимфоидных и миелоидных клетках, а особенно в моноцитах CD14+ — клетках врожденного иммунитета.

Результаты генетического анализа показали, что после прививки от гриппа в моноцитах людей экспрессируются гены, необходимые для иммунной защиты от COVID-19. Всего исследователи обнаружили изменения в регуляции 136 генов. Более высокую экспрессию ученые наблюдали как в путях генерации антигенов, так и в путях презентации, которые запускают адаптивный иммунный ответ. Максимальный эффект усиления врожденного иммунитета ученые наблюдали через шесть недель после вакцинации.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Презентация iPhone 13 и других новинок Apple
"Союз" успешно вывел на орбиту все британские спутники OneWeb
Добыть дичь: охота в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться