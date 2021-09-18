Россияне для отдыха в ноябре выбирают Абхазию, Турцию, ОАЭ и Венгрию

СУХУМ, 18 сен - Sputnik. Россияне на ноябрьские праздники планируют отправиться в Абхазию, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет или в тур по России, но пик бронирований еще не наступил, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей туротрасли.

Как отметили в Anex Tour, в период ноябрьских праздников туристы ориентируются на направления с непродолжительным перелетом, такие как: Турция, Россия, Венгрия, Абхазия, ОАЭ.

В "TUI Россия" уточнили, что пик бронирований на период ноябрьских праздников еще не наступил.

"Исключение в этом году – российские направления отдыха, на которые бронирования ноябрьских праздников подстегнул четвертый этап акции кешбэка, закончившийся 10 сентября", - сказали в компании.

Путевки в Абхазию с заездом в отель три звезды на четыре ночи стартуют от 48 тысяч рублей.

Отдохнуть с 4 ноября на двоих на четыре ночи в пятизвездочном отеле на "все включено" в Турции с перелетом можно от 44 тысяч рублей, а в Египте - от 104 тысяч рублей, а вот в ОАЭ - от 105 тысяч рублей, но уже на пять ночей в четырехзвездочный отель. Тур в Венгрию в отель три звезды на четыре ночи стартует от 117 тысяч рублей.

В пресс-службе сервиса по бронированию путевок Level.Travel отметили, что спрос на туры на ноябрьские праздники к настоящему моменту почти в два раза выше, чем за аналогичный период 2019 года.

Говоря об отдыхе в России, в "TUI Россия" отметили, что в топ направлений входит Москва, Санкт-Петербург, Казань, Тюмень и Калининград. В компании отмечают, что многие туристы на ноябрьские праздники отправятся поправить здоровье и набраться сил перед продолжительной зимой в санатории. И здесь лидируют по спросу курорты Кавказские Минеральные Воды. За ними следуют санатории Алтая, Сочи и Калининградской области.