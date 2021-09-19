Глава Гудаутского района проголосовал на выборах в Госдуму России

В Гудаутском районе открыты два избирательных участка в день голосования на выборах в Госдуму России.

ГУДАУТА, 19 сен - Sputnik, Бадри Есиава. Глава Гудаутского района Баграт Боджгуа и его заместитель Валерий Авидзба проголосовали на выборах в Госдуму России в воскресенье 19 сентября, передает корреспондент Sputnik.

Руководители района отдали свои голоса на избирательном участке в Гудаутской средней школе №2.

© Sputnik / Бадри Есиава Валерий Авидзба проголосовал на выборах в Госдуму России

Как отметил Баграт Боджгуа в беседе с корреспондентом Sputnik, он пришел на выборы в позитивном расположении духа и с надеждой на еще более конструктивное сотрудничество России и Абхазии в разных областях, в особенности, в социальной сфере.

"Мне больше всего хотелось бы увидеть изменения в социальных вопросах – это детские сады, школы, городская инфраструктура, в том числе, путем решения этих проблем с помощью Инвестиционных программ социально-экономического развития Абхазии", - уточнил он.

Боджгуа также поделился наблюдениями о том, что избиратели проявляют активность в день голосования и приходят с хорошим настроением.

В Гудаутском районе открыты два избирательных участка в день голосования на выборах в Госдуму России – в средней школе №2 и в Бамборской школе.

Принять участие в голосовании могут все граждане России, проживающие на территории Абхазии, а также временно находящиеся в стране, достигшие на день голосования 18 лет. С собой необходимо иметь внутренний или заграничный российский паспорт.