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Глава Гудаутского района проголосовал на выборах в Госдуму России

© Sputnik / Бадри Есиава
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Темы:
Выборы в Госдуму - 2021 (23)
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В Гудаутском районе открыты два избирательных участка в день голосования на выборах в Госдуму России.

 

ГУДАУТА, 19 сен - Sputnik, Бадри Есиава. Глава Гудаутского района Баграт Боджгуа и его заместитель Валерий Авидзба проголосовали на выборах в Госдуму России в воскресенье 19 сентября, передает корреспондент Sputnik.

Руководители района отдали свои голоса на избирательном участке в Гудаутской средней школе №2.

© Sputnik / Бадри Есиава
Валерий Авидзба проголосовал на выборах в Госдуму России

Как отметил Баграт Боджгуа в беседе с корреспондентом Sputnik, он пришел на выборы в позитивном расположении духа и с надеждой на еще более конструктивное сотрудничество России и Абхазии в разных областях, в особенности, в социальной сфере.

© Sputnik / Бадри Есиава
Сапфир на страже и ожидания: голосование на выборах в Госдуму в Гудауте

"Мне больше всего хотелось бы увидеть изменения в социальных вопросах – это детские сады, школы, городская инфраструктура, в том числе, путем решения этих проблем с помощью Инвестиционных программ социально-экономического развития Абхазии", - уточнил он.

Боджгуа также поделился наблюдениями о том, что избиратели проявляют активность в день голосования и приходят с хорошим настроением.

В Гудаутском районе открыты два избирательных участка в день голосования на выборах в Госдуму России – в средней школе №2 и в Бамборской школе.

Принять участие в голосовании могут все граждане России, проживающие на территории Абхазии, а также временно находящиеся в стране, достигшие на день голосования 18 лет. С собой необходимо иметь внутренний или заграничный российский паспорт.

 

Темы:
Выборы в Госдуму - 2021 (23)

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