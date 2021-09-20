Восемь человек погибли в результате стрельбы в Пермском университете

СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Вооруженный молодой человек открыл огонь из травматического оружия на территории кампуса Пермского государственного национального исследовательского университета, после чего продолжил стрельбу в восьмом учебном корпусе, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, восемь человек погибли, около 20 ранены, передает агентство со ссылкой на Следственный комитет.

По данным РИА Новости, семь человек госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии, шестеро - в состоянии средней тяжести. По информации Минздрава, медицинскую помощь оказывают 24 пациентам, у 19 из них огнестрельные ранения.

Из Москвы в Пермь был направлен самолет со спецоборудованием, туда же прибыла бригада анестезиологов-реаниматологов, хирургов и травматологов.

Атаковавший задержан, он ранен. Следствие собирает характеризующие материалы о нем и устанавливает все обстоятельства произошедшего. Уже известно, что оружие нападавший получил законным путем.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек.

После инцидента занятия в университете, а также школах, техникумах и колледжах поблизости отменены. В образовательных учреждениях усилят все меры безопасности.

Власти пообещали помощь пострадавшим и родным жертв. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования раненым и семьям погибших.