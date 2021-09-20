Полицейских, задержавших напавшего на пермский вуз, представят к наградам

Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, шесть человек были убиты, еще 28 пострадали.

СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Глава МВД России Владимир Колокольцев решил представить к государственным наградам сотрудников ДПС, участвовавших в задержании устроившего стрельбу в пермском вузе, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Колокольцев принял решение внести президенту Российской Федерации представления о награждении государственными наградами сотрудников ДПС ГИБДД УМВД России по Перми, отличившихся при задержании вооруженного преступника", - сказала Волк.

По данным ведомства, первым на место ЧП прибыли старший лейтенант полиции Владимир Макаров и младший лейтенант полиции Константин Калинин. Старший по званию занялся эвакуацией людей, а Калинин прошел в вуз, где увидел молодого человека с ружьем. Произошла перестрелка, полицейский обезвредил преступника, а после подбежал к нему, убрал ружье, патроны и нож в сторону, и начал оказывать тому первую помощь.

"В экстремальной ситуации Константин Калинин и Владимир Макаров действовали решительно, грамотно и слаженно. Оказавшись перед лицом смертельной опасности, полицейские сохранили полное самообладание и преградили путь нападавшему. Это позволило предотвратить более тяжкие последствия и не допустить новых жертв", - отметила Волк.

По информации Следственного комитета, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, шесть человек были убиты, еще 28 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.

Впоследствии младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал, как обезвредил стрелявшего. По его словам, он с напарником оформлял ДТП неподалеку от вуза и, узнав от очевидца о ЧП, прошел к зданию вуза, где встретил подозреваемого. Молодой человек выстрелил в него из ружья, в итоге правоохранитель применил оружие на поражение, затем обездвижил нападавшего и начал оказывать ему медицинскую помощь. После этого врачи госпитализировали юношу в больницу.