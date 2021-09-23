Сирия потребовала от Турции немедленного вывода войск

Ситуация в некоторых районах Сирии, в частности в провинции Идлиб, в сфере безопасности ухудшилась в августе этого года.

СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Власти Сирии требуют, чтобы Турция немедленно вывела свои войска с территории северных провинций республики, заявил РИА Новости министр иностранных дел страны Фейсал Микдад.

"Я считаю, что Турция должна немедленно вывести войска. Международное сообщество, в свою очередь, должно поддержать усилия Сирии по освобождению оккупированных ею территорий на севере страны", – отметил Микдад, комментируя недавнюю эскалацию напряженности в провинции Идлиб.

По мнению главы сирийского МИД, главная причина этой эскалации состоит в "турецкой оккупации, а также той поддержке, которую оказывает Анкара террористическим группировкам на земле".

Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен в августе констатировал ухудшение обстановки в сфере безопасности и новое обострение вооруженного конфликта в некоторых районах Сирии, в частности в Идлибе. Он отметил, что столь интенсивных столкновений в этом районе арабской республики не наблюдалось с весны 2020 года.