14:27 23 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.72
  • EUR85.20
Поиск

Сирия потребовала от Турции немедленного вывода войск

© AP Photo / Ugur Can
Новости
Получить короткую ссылку
9101
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/09/17/1033266716.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210923/1033266717/Siriya-potrebovala-ot-Turtsii-nemedlennogo-vyvoda-voysk.html

Ситуация в некоторых районах Сирии, в частности в провинции Идлиб, в сфере безопасности ухудшилась в августе этого года.

СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Власти Сирии требуют, чтобы Турция немедленно вывела свои войска с территории северных провинций республики, заявил РИА Новости министр иностранных дел страны Фейсал Микдад.

© REUTERS / Omar Sanadiki
"Условия для "откусывания" территорий": что делает Турция в Сирии

"Я считаю, что Турция должна немедленно вывести войска. Международное сообщество, в свою очередь, должно поддержать усилия Сирии по освобождению оккупированных ею территорий на севере страны", – отметил Микдад, комментируя недавнюю эскалацию напряженности в провинции Идлиб.

По мнению главы сирийского МИД, главная причина этой эскалации состоит в "турецкой оккупации, а также той поддержке, которую оказывает Анкара террористическим группировкам на земле".

Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен в августе констатировал ухудшение обстановки в сфере безопасности и новое обострение вооруженного конфликта в некоторых районах Сирии, в частности в Идлибе. Он отметил, что столь интенсивных столкновений в этом районе арабской республики не наблюдалось с весны 2020 года.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Flower Show: выставка цветов в Челси-2021
Лавров на встрече со Столтенбергом: Россия не будет вступать в НАТО
Полмиллиарда на COVID: траты Абхазии на борьбу с коронавирусом
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться