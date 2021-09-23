Два корабля НАТО вошли в Черное море

СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Патрульный корабль ВМС Испании "Райо" и тральщик — искатель мин "Виареджио" ВМС Италии вошли в акваторию Черного моря, пишет РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями кораблей стран — членов НАТО.

В конце июля российское внешнеполитическое ведомство указало на искусственное нагнетание обстановки в Черном море внерегиональными игроками. МИД отметил особую роль Турции, которая может контролировать проход военных судов через проливы.

Судоходство в Босфоре и Дарданеллах регулирует конвенция Монтре от 1936 года. Документ сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для последних действуют существенные ограничения по классу и сроку пребывания.