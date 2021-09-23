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Два корабля НАТО вошли в Черное море

© AP Photo / Vadim Ghirda
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210923/1033271323/Dva-korablya-NATO-voshli-v-Chernoe-more.html

Военные суда североатлантического альянса прошли в Черное море в 18:30 в четверг 23 сентября.

СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Патрульный корабль ВМС Испании "Райо" и тральщик — искатель мин "Виареджио" ВМС Италии вошли в акваторию Черного моря, пишет РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями кораблей стран — членов НАТО.

В конце июля российское внешнеполитическое ведомство указало на искусственное нагнетание обстановки в Черном море внерегиональными игроками. МИД отметил особую роль Турции, которая может контролировать проход военных судов через проливы.

Судоходство в Босфоре и Дарданеллах регулирует конвенция Монтре от 1936 года. Документ сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для последних действуют существенные ограничения по классу и сроку пребывания.

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