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Первую гонку этапа "Формулы-2" в Сочи отменили из-за непогоды

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Sputnik Абхазия
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В Сочи продолжаются сильные осадки, объявлено штормовое предупреждение, на Красной поляне выпал 12-сантиметровый снег.

СУХУМ, 25 сен - Sputnik. Первая гонка этапа чемпионата серии "Формула-2" в Сочи отменена, сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов мероприятия.

© Sputnik / Виталий Тимкив
Участок трассы Джубга-Сочи затопило из-за дождя

Гонка должна была начаться в 10:30 по Москве. Старт заезда был отложен на неопределенное время, но позже было объявлено, что гонка перенесена.

Отмечается, что на автодроме приемлемые погодные условия, но из-за нелетной погоды в самом городе Сочи к месту проведения соревнований не могут прибыть вертолеты, которые в соответствии с регламентом необходимы для обеспечения медицинских служб. Накануне была перенесена финальная гонка чемпионата "Формулы-3".

В Сочи продолжаются сильные осадки. На Красной поляне выпал 12-сантиметровый снег.

Вторая гонка "Формулы-2" в Сочи также должна состояться в субботу.

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