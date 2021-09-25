Первую гонку этапа "Формулы-2" в Сочи отменили из-за непогоды

СУХУМ, 25 сен - Sputnik. Первая гонка этапа чемпионата серии "Формула-2" в Сочи отменена, сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов мероприятия.

Гонка должна была начаться в 10:30 по Москве. Старт заезда был отложен на неопределенное время, но позже было объявлено, что гонка перенесена.

Отмечается, что на автодроме приемлемые погодные условия, но из-за нелетной погоды в самом городе Сочи к месту проведения соревнований не могут прибыть вертолеты, которые в соответствии с регламентом необходимы для обеспечения медицинских служб. Накануне была перенесена финальная гонка чемпионата "Формулы-3".

В Сочи продолжаются сильные осадки. На Красной поляне выпал 12-сантиметровый снег.

Вторая гонка "Формулы-2" в Сочи также должна состояться в субботу.