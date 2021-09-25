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Биолог: коронавируса вокруг больше, чем можно предположить

© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1122)
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Sputnik Абхазия
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Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова отнесла людей, перенесших коронавирус, к группе риска по гриппу.

СУХУМ, 25 сен - Sputnik. Коронавируса в окружающей среде гораздо больше, чем можно предположить, заявила РИА Новости доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

© Foto / Пресс-служба АФК "Система"
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Эксперт отметила, что постоянное тестирование усиливает контроль за распространением COVID-19, но не сводит к нулю риск заболеть.

Также она рассказала о недавнем исследовании английских ученых, которое установило, что 2% пассажиров авиарейсов, у которых был отрицательный тест, являлись переносчиками вируса. А среди пожилых людей переносчиков было еще больше.

"Нужно сделать вывод, что коронавируса вокруг нас гораздо больше, чем мы думаем. Даже если мы предпринимаем такие меры контроля, как ПЦР-тесты, то мы все равно не сводим риски заражения к нулю", – сказала Баранова.

Новой коронавирусной инфекцией в мире заразилось уже более 231 миллиона человек, свыше 4,7 миллиона скончались.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1122)

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