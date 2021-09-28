Симоньян назвала закрытие YouTube каналов RT медийной войной против России

СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в беседе с РИА Новости назвала решение Google об удалении с площадки YouTube двух немецких каналов RT полноценным объявлением медийной войны России со стороны Германии.

При этом главред отметила, что предвзятое отношение к телеканалу у YouTube существует уже давно.

Во вторник 28 сентября Симоньян сообщила о том, что YouTube удалил два немецких канала RT (RT DE и DFP) без возможности восстановления. В компании заявили, что "у YouTube есть четкие правила сообщества, в которых излагается, что разрешено на платформе".

Агентство обратилось к Google за объяснениями, на что в пресс-службе компании сообщили, что закрытие двух каналов RT на немецком на YouTube вызвано "нарушением условий использования сервиса".

"RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео. Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube", - отметили в пресс-службе Google.

В свою очередь Симоньян, заметила, что "четкие", по мнению YouTube, правила, нигде ими самими не прописаны".

"На этот раз они сочли "попыткой обойти ограничения" приглашение нами нашей же аудитории на второй наш канал, пока первый отбывал "наказание" за надуманные "нарушения норм сообщества" - за то, что мы дали в эфир интервью скептиков по коронамерам. Мы не в первый раз приглашаем свою аудиторию на свой второй канал, но именно сегодня они приняли решение удалить оба канала. В это же самое время на YuoTube спокойно вещают антипрививочники, террористы и фашисты всех мастей. Они не раз впрямую говорили, что они нас пессимизируют и "не пущают", этого оказалось мало - мы росли, несмотря на их "непущание", теперь вот нас просто удалили. Это полноценное объявление медийной войны России со стороны Германии", - заявила Симоньян.

Ранее в июле медиарегулятор Люксембурга отказал RT в выдаче лицензии на вещание на немецком языке на территории страны по причине несоответствия телеканала техническим критериям. Сейчас юристы RT изучают ответ Люксембурга, после этого будут приниматься решения о дальнейших действиях.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы все усложняется. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Президент России Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.