Тайник под градусом: на границе с Абхазией задержан автомобиль с контрабандой

На таможенном посту МАПП "Адлер" Краснодарской таможни был остановлен автомобиль "ГАЗ 3110", следовавший из Абхазии в Россию.

СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Краснодарские таможенники задержали партию незаконной алкогольной продукции на границе Абхазии и России, сообщает служба по городу Сочи Краснодарской таможни.

Автомобиль "ГАЗ 3110" следовал из Абхазии в Россию. Водитель не подал таможенную декларацию и сообщил инспектору, что в машине товаров, запрещенных или ограниченных к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС, нет.

Авто было направлено на таможенный осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК).

В результате досмотра таможенники обнаружили необычный тайник: от бензобака по низу кузова проходили металлические трубки, идущие к двигателю машины. После демонтажа одной из трубок, идущей от бензобака, из него полилась жидкость прозрачного цвета с резким запахом спирта. Общий объем изъятой жидкости составил 61,5 литра.

Водитель признался, что перевозит спирт, который приобрел в Абхазии для собственных нужд. Предприимчивый владелец авто, чтобы провезти спирт незамеченным, решил им "заправить" машину.

Товар изъят, образцы направлены на таможенную экспертизу в Ростов-на-Дону. Проводится расследование.