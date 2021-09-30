16:19 30 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.66
  • EUR84.31
Поиск

Тайник под градусом: на границе с Абхазией задержан автомобиль с контрабандой

© Foto / Южное таможенное управление
Новости
Получить короткую ссылку
91 0 0
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/09/1e/1033314081.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210930/1033314285/Taynik-pod-gradusom-na-granitse-s-Abkhaziey-zaderzhan-avtomobil-s-kontrabandoy.html

На таможенном посту МАПП "Адлер" Краснодарской таможни был остановлен автомобиль "ГАЗ 3110", следовавший из Абхазии в Россию.

СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Краснодарские таможенники задержали партию незаконной алкогольной продукции на границе Абхазии и России, сообщает служба по городу Сочи Краснодарской таможни.

© Foto / Служба Государственной безопасности РА
Контрабанда товаров на 3,6 миллиона рублей пресечена на границе с Грузией в июле и августе

Автомобиль "ГАЗ 3110" следовал из Абхазии в Россию. Водитель не подал таможенную декларацию и сообщил инспектору, что в машине товаров, запрещенных или ограниченных к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС, нет.

Авто было направлено на таможенный осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК).

В результате досмотра таможенники обнаружили необычный тайник: от бензобака по низу кузова проходили металлические трубки, идущие к двигателю машины. После демонтажа одной из трубок, идущей от бензобака, из него полилась жидкость прозрачного цвета с резким запахом спирта. Общий объем изъятой жидкости составил 61,5 литра.

Водитель признался, что перевозит спирт, который приобрел в Абхазии для собственных нужд. Предприимчивый владелец авто, чтобы провезти спирт незамеченным, решил им "заправить" машину.

Товар изъят, образцы направлены на таможенную экспертизу в Ростов-на-Дону. Проводится расследование.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Лук, стрела и мишень: турнир среди лучников в этнопарке "Апсны"
Путь к победе: как Абхазия получила свободу и независимость
Путь к победе: как Абхазия получила свободу и независимость
Траты Абхазии на борьбу с коронавирусом
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться