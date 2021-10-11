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В WhatsApp появится новая функция при записи голосовых сообщений

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20211011/1033392665/WhatsApp-poraduet-lyubiteley-zapisyvat-golosovye-soobscheniya-novoy-funktsiey.html

В популярном мессенджере появится новый элемент интерфейса для удобной записи голосовых сообщений.

СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Популярный мессенджер WhatsApp обзаведется удобной опцией для тех, кто часто записывает голосовые сообщения, сообщает РИА Новости со ссылкой на WABetaInfo.

Опция заключается в возможности приостанавливать голосовые сообщения во время их записи. Эта функция позволит поместить сообщение в одну запись, не заставляя записывать новое, засыпая собеседника уведомлениями.

Кнопка паузы будет добавлена в интерфейс записи Голосового сообщения, при нажатии на нее запись немедленно остановится, повторное нажатие возобновит запись.

Пока функция приостановки голосовых записей WhatsApp доступна лишь бета-тестерам приложения на iOS, для Android опция находится в разработке.

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