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Со свалки в модели: собаку из Абхазии сняли в рекламном ролике в Германии

© Foto / предоставлено Викторией Мозер
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20211011/1033393966/So-svalki-v-modeli-sobaku-iz-Abkhazii-snyali-v-reklamnom-rolike-v-Germanii-.html

Умирающего курцхаара нашла на свалке в селе Алахадзы зоозащитник Саида Отырба около пяти лет назад.

СУХУМ, 11 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Курцхаара по кличке Джек из Абхазии сняли в рекламном ролике модельного агентства в Германии, рассказала корреспонденту Sputnik дизайнер, хозяйка собаки Виктория Мозер.

"Действительно, Джек снялся в ролике о моей коллекции одежды. С задачей он справился очень хорошо. Он очень добрый и ласковый пес. Все наши модели просто влюбились в него. Выбрали мы его для съемок, потому что его история репрезентует философию нашего бренда. Наша цель остановить использование животных в моде. Животные достойны счастливой жизни. И Джек этому пример", - отметила Мозер.

Джек живет у Виктории около трех с половиной лет. Дизайнер из Германии увидела его на страничке у зоозащитника из Гагры, руководителя фонда "Багира" и приюта для собак "Топа" Саиды Отырба.

© Foto / предоставлено Викторией Мозер
Собака из Абхазии по кличке Джек

Мозер призналась, что пес из Абхазии стал любимцем в ее семье. Он покладистый, добрый и дружелюбный. Она также добавила, что Джек лишь начинает свою "карьеру" в модельном бизнесе. Его планируют и дальше снимать в рекламах, в том числе, для немецких модных журналов.

  • Собака из Абхазии по кличке Джек
    © Foto / предоставлено Викторией Мозер
  • Собака из Абхазии по кличке Джек
    © Foto / предоставлено Викторией Мозер
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© Foto / предоставлено Викторией Мозер
Собака из Абхазии по кличке Джек

У Джека было драматичное прошлое. По словам зоозащитницы Саиды Отырба, жил он в селе Алахадзы Гагрского района и едва не погиб от рук хозяина за то, что загрыз курицу.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Бывший хозяин забил его молотком и выкинул на свалку, подумав, что он умер. Мне сообщили о том, что на последнем издыхании там лежит собака. Мы приехали и забрали Джека. У него глаза были залиты кровью, была черепно-мозговая травма. Со здоровьем были очень сильные проблемы у собаки, но мы ее вылечили и поставили на ноги", - поделилась Отырба.

После того как Виктория Мозер увидела Джека в социальной сети, она взяла на себя все расходы на дальнейшее его лечение, корм и передержку. Как только Джек окреп, его отправили в Москву, где Виктория забрала собаку в Германию. Понадобилось еще некоторое время для полного восстановления Джека и медицинская помощь.  

Джек стал первым псом от фонда "Багира", которого удалось пристроить в Европе. За эти годы дом в Германии обрели около 40 собак из Абхазии.

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