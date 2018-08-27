18:58 27 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD67.40
  • EUR78.23
Поиск
Международный фестиваль диджитал веб-сериалов «Realist Web Fest»

Поколение "двухтысячных": кто такая Гречка

© Sputnik . Екатерина Чеснокова
Мнение
Получить короткую ссылку
Иван N. Бурзум
10 0 0

Откровения этой молодой певицы обязательно шокируют многих родителей, которые воспитывают подростков, считает колумнист Sputnik Молдова Иван Бурзум.

"Нулевая скорость". Если говорить о транспорте, — то это значит "стоять на месте". Если о событиях, — то это когда вы стоите, а все вокруг вас стремительно куда-то несется в дальнюю даль.

Джинсы
CC0
Мы все это носили: шесть предметов одежды, за которые стыдно

В середине 80-х "русский рок" ворвался в жизнь молодежи такими треками, как "Бездельник" и "Мои друзья идут по жизни маршем…" группы "Кино". Многие музыкальные критики тогда плевались: мол, примитивная мелодия, слишком бытовые тексты, "песни акына" и т.д.

Но молодежь чихать хотела на злобу официоза… И слушала Цоя.

О чем это я?

Случайно в Сети услышал песню исполнительницы под прозвищем "Гречка". "Погулгил" и узнал, что девушке в этом году исполнилось 18 лет. То есть она — представитель "поколения нулевых". Признаюсь, послушав несколько треков, я испытал "культурный шок".

Да, примитивная мелодия, слишком бытовые тексты. Но в этих "песнях акына" я слышу голос этого самого "поколения нулевых". Это что-то вроде откровения в духе "Бездельника" Цоя. Или Smells Like Teen Spirit Курта Кобейна. Или "Снег" Земфиры, которая, кстати говоря, набросилась в соцсетях с критикой на Гречку, обвинив ее в бездарности. Но именно этот "локальный конфликт"я расцениваю как один из элементов раскрутки новой "звездочки" на эстраде. Сгорит, не сгорит — это другой вопрос (шоу-бизнес жесток и циничен). Но сейчас ее песни плотно засели "занозой" в сердцах молодых слушателей.

Кто же такая "Гречка"? Её настоящее имя Анастасия Иванова. Она родилась 1 марта 2000 года в небольшом городе Кингисепп Ленинградской области. В двенадцать лет мама купила девочке гитару. Через несколько лет она начала играть и петь на улице в родном городе, в том числе исполняя каверы фрик-группы "Валентин Стрыкало". В начале нынешнего года на сайте Афиша Daily Гречку назвали "музыкальным открытием 2018-го". А с весны у нее уже плотный гастрольный график.  

"Да ну, вторично все, на "Нирвану" или на Боба Марли смахивает", — обязательно кто-то скажет, послушав песни Гречки. 

"Да ерунда, вторично все. На The Cure смахивает", — говорили про группу "Кино" в свое время. "Не музыка, а рев мопеда без глушителя", — говорили про Nirvana.

Не хочу сравнивать Гречку с этими легендарными рок-командами. Гречка — не моя музыка. У "русского рока", который я люблю, богатые традиции иносказания, глубокая поэзия. Но "нулевая скорость" не дает мне расслабиться: я осознаю, что Гречка — это не рок, не поэзия, не шоу, и даже не андеграунд, а "стоп-кадр" нынешнего времени.

Рекомендую послушать эти истории, рассказанные под гитару, тем родителям, у которых  дети  из "поколения двухтысячных". Чтобы понять, какие "революции" происходят в их голове.

Откровения Гречки вас обязательно шокируют. Поэтому — крепитесь! Может быть, многие из вас вспомнят, сколько времени вы уделяли своему чаду? Когда в последний раз интересовались его проблемами? Против чего он "бунтует"?

Послушайте "через не могу" и поймете: он хочет перестать быть ребенком. Примите это как данность, потому что ваш ребенок уже вырос! А вы ему нужны были тогда, раньше. И вы ему нужны сейчас. И завтра…

"Гречки" приходят и уходят, а время не возвращается. 

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.



Главные темы

  • Посол Абхазии в России Игорь Ахба
    Игорь Ахба: необходимо создать внешние условия для развития Абхазии

    К 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии и 10-летию признания независимости республики Чрезвычайный и полномочный Посол Республики Абхазия в Российской Федерации, экс-минстр иностранных дел Абхазии Игорь Ахюа в интервью Sputnik рассказал, какие события предшествовали признанию Абхазии, и поделился своим мнением о развитии республики.

    18
  • 16-й международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party. День второй
    В Крыму завершился фестиваль Koktebel Jazz Party–2018

    В этом году фестиваль впервые проходил сразу на пяти площадках: к основным Главной и Волошинской сценам, а также успешно опробованной в минувшем августе Большой арене "Артека" в Гурзуфе добавились коктебельские дельфинарий и аквапарк – последнему организаторы отвели роль дебютной.

    10
  • Хансел Павел Оро Оро
    Домино, люди, независимость: журналисты из Венесуэлы снимают репортаж об Абхазии

    Журналисты латиноамериканского телеканала Telesur приехали в Абхазию, чтобы подготовить репортаж о праздновании юбилея признания независимости республики.

    98

Орбита Sputnik

  • Лидеры Южной Осетии и ЛНР Бибилов и Пасечник
    Встреча в Цхинвале

    Глава ЛНР прибыл в столицу Южной Осетии для участия в праздничных мероприятиях, посвященных юбилею признания независимости республики.

  • Поднятая ветром пыль, фото из архива
    Буря в пустыне

    Какое влияние на Азербайджан окажет пыльная буря, охватившая юго-восточные провинции Ирана, читайте в материале Sputnik.

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил сельскохозяйственный рынок (27 августа 2018). Еревaн
    Законы рынка

    Аномальная жара и нехватка оросительной воды привели к дефициту овощей. Премьер Армении Никол Пашинян отправился на рынок, чтобы разобраться в ситуации.

  • Прорыв трубы горячего водоснабжения
    Круто сваренные

    Фонтан кипятка высотой 17 метров забил из-под асфальта в центре казахстанского Павлодара. Горячая вода повредила четыре автомашины.

  • Студенты на аудитории. Архивное фото
    Ученья свет

    Почему студенты из Юго-Восточной Азии и Китая хотят изучать русский язык в Кыргызстане, рассказал эксперт.

  • Группа Secret Service в гостях у Sputnik
    Секрет успеха

    Участники группы Secret Service спели вживую в редакции Sputnik Беларусь и объяснили, как музыка Рахманинова помогла им стать популярными.

  • Iphone
    Позвони мне, позвони

    Если вы живете в Австралии, а вам постоянно названивают из Латвии, не снимайте трубку — это мошенники, предупреждают местные СМИ.

  • Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, архивное фото
    Заграница нам поможет!

    Литва собирается оказать поддержку Киеву в восстановлении Авдеевки в Донецкой области, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

  • Цыпово-монастырь
    Что в имени тебе моем?

    Историки уверены, что название "Молдова" насчитывает многовековую историю. Sputnik рассказывает о нескольких теориях его происхождения.

  • Лидеры Южной Осетии и ЛНР Бибилов и Пасечник
    Встреча в Цхинвале

    Глава ЛНР прибыл в столицу Южной Осетии для участия в праздничных мероприятиях, посвященных юбилею признания независимости республики.

  • Поднятая ветром пыль, фото из архива
    Буря в пустыне

    Какое влияние на Азербайджан окажет пыльная буря, охватившая юго-восточные провинции Ирана, читайте в материале Sputnik.

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил сельскохозяйственный рынок (27 августа 2018). Еревaн
    Законы рынка

    Аномальная жара и нехватка оросительной воды привели к дефициту овощей. Премьер Армении Никол Пашинян отправился на рынок, чтобы разобраться в ситуации.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Выставка сельхозпродукции
День признания: праздник независимости в Абхазии
В США школьник устроил стрельбу в клубе после проигрыша в кибертурнире
В США геймер открыл огонь после проигрыша: комментарии очевидцев и полиции
Доминирующие языки
На каких языках говорит мир

Соцсети

Sputnikabkhazia