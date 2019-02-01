США выходят из Договора о РСМД: что будет дальше и чем ответит Россия

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", то договор будет расторгнут. Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД.

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. США официально объявили о начале выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), процедура займет полгода. Политики и эксперты, опрошенные РИА Новости, считают, что России придется зеркально отвечать в случае возможного размещения Америкой ракет в Европе.

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Решение принято давно

"Россия слишком долго безнаказанно нарушала договор РСМД, скрытно разрабатывая и развертывая запрещенную ракетную систему, которая представляет собой прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом. Завтра США прекратят свои обязательства по договору РСМД и начнут процесс выхода из ДРСМД, который завершится через шесть месяцев, если Россия не вернется к соблюдению, уничтожив все свои ракеты, установки и связанное с ними оборудование, нарушающие договор", — говорится в заявлении Трампа.

Российские эксперты и политики уверены, что за полгода ситуация никак не изменится и их окончательный выход из ДРСМД - дело времени.

"Сам факт, что США изначально выбрали язык ультиматумов, прекрасно зная, что Россия не потерпит такого тона в разговоре с собой, и тем более в сфере безопасности, подтверждает, что никто договариваться и не собирался", — заявил журналистам глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Парламентарий назвал уже привычной практикой стран Запада в ключевых вопросах самооправдание через обвинение: принимать разные акты и заявления о совершении кем-либо агрессии, химических атак, нарушении прав человека или договоров и таким образом выставлять себя стороной "вне подозрений, как жена Цезаря".

"Помпео озвучил лишь то, что было решено уже давно, до предъявления ультиматума России, и никакие действия Москвы повлиять на это не могли", - уверен Косачев.

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Что будет с Европой?

По оценке бывшего секретаря Совета Безопасности РФ академика РАН Андрея Кокошина, США после выхода из ДРСМД в любой момент могут разместить в Европе крылатые ракеты "Томагавк", для этого не нужно создавать новые "Першинги".

"США могут в любой момент там разместить некоторое количество "Томагавков", практически тех же, которые размещены на эсминцах и крейсерах ВМС США. И это уже будет ударная система. И это более вероятно, чем, скажем, появление новой версии "Першинга-2", что потребовало бы значительных дополнительных затрат", — сказал Кокошин.

При этом, по его словам, не надо думать, что у Вашингтона безграничные бюджетно-финансовые возможности в этой сфере. «Проблема огромного госдолга, его дорогостоящего обслуживания, дефицита федерального бюджета стоит весьма остро в США», — отметил эксперт.

Почему США боятся Азии

По мнению многих экспертов, американцев гораздо больше волнует ситуация не в Европе, а в Азии — а именно усиление Китая, который теоретически может угрожать американским союзникам в регионе и самому флоту США.

"Многое говорит за то, что главной мишенью Соединенных Штатов в связи с их выходом из этого договора является Китай", — считает бывший секретарь Совета Безопасности РФ академик РАН Андрей Кокошин.

Академик добавил, что КНР, по американским оценкам, создала группировку ракет средней и меньшей дальности более 1000 единиц, нацеленную на акваторию Южно-Китайского и Восточно-Китайского моря, которая не дает возможности США безнаказанно войти в эти акватории, используя авианосные ударные группы.

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По мнению экспертов, Таиланд, Филиппины и Южная Корея не пойдут на размещение американских ракет, потому что у Китая есть на них экономические рычаги. Остается Япония как стратегический союзник США, однако тогда российско-японские переговоры о мирном договоре окажутся похоронены.

Чем ответит Россия

Москве придется каким-то образом отвечать на возможное размещение американцами ракет в Европе, считают эксперты.

России "надо говорить с кубинцами, никарагуанцами", в Азии ракеты можно разместить на Чукотке, считает Бужинский.

"Отвечать будем зеркально: если США выйдут из ДРМСД и будут размещать ракеты средней и малой дальности в Европе, Россия увеличит число таких ракет на европейской части своей территории", — сказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Выход США из ДРСМД может привести к разработкам новых видов оружия, что вынудит РФ двигаться в этом вопросе семимильными шагами, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

"Возможны разработки других видов вооружения, которые выходят за рамки Договора о РСМД. Без внимания мы эти вопросы, конечно, не оставим, будут приняты соответствующие адекватные меры. Если пойдут на эти разработки, да, мы шагнули вперед, но будем и дальше шагать семимильными шагами", — сказал Швыткин.

Позиция США по ДРСМД чревата новой гонкой вооружений, США несут угрозу мировой стабильности и не скрывают, что намерены использовать ситуацию с громким выходом из ДРСМД для наращивания своего ракетного потенциала, в том числе и ядерного, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

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"США снова выдвинули России свои условия относительно вооружений, заявив о приостановке участия в ДРСМД и намерении расторгнуть его через 6 месяцев. Мы не приемлем такого тона. Считаю, мы не должны принимать очередной ультиматум", — заявил Слуцкий журналистам в пятницу.

По мнению политика, "повторение требований об уничтожении ракет не выдерживает никакой критики".

"Такая позиция чревата новой гонкой вооружений, что крайне негативно влияет на всю систему международной безопасности и контроля над вооружениями. США несут угрозу мировой стабильности", — заключил депутат.

В случае выхода США из ДРСМД Россия не будет следовать ему в одностороннем порядке, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Мы обязательно будем реагировать, не вступая в то же время в гонку вооружений, как бы это ни хотелось американцам, взявшим курс на экономическое изматывание России", — сказал он.

Что касается ракеты 9М729, то она не нарушает ДРСМД и уничтожена не будет, уверен Клинцевич.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис. В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США - 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.