Кровавый путь нефти: чем может обернуться борьба за черное золото

США в погоне за контролем над запасами нефти Венесуэлы ходят по тонкому льду и могут совершить роковую ошибку, выбрав сценарий схожий с отработанным 60 лет назад в Иране.

Несколько лет назад Венесуэла сместила с первого места по запасам нефти Саудовскую Аравию и с тех пор не уступает мирового лидерства. Уго Чавес, придя к власти, национализировал нефтедобывающий сектор экономики и выгнал иностранные компании. Американцы не скрывают желания вернуться, чтобы восстановить контроль над отраслью. Шестьдесят лет назад Белый дом действовал по схожему сценарию в Иране. Но дальнейшие события показали, что эта операция оказалась для Вашингтона роковой, пишет автор РИА Новости Галия Ибрагимова.

© Фото : с сайта Financial strategies Голубовский: США заинтересованы в Венесуэле из-за нефти

Британский шах и мат

Иран до исламской революции 1979 года считался конституционной монархией. Возглавлявший кабинет министров премьер мог наложить запрет на исполнение шахских указов. Но реально вся полнота власти долгое время была сосредоточена в руках монарха.

Повлиять на его решения могла разве что Британия: Иран долгое время находился в сфере ее интересов. Стоило пойти наперекор Лондону — и правлению монарха наступал конец. Именно так произошло в августе 1921 года, когда иранский парламент — меджлис — отказался утвердить соглашение о британской помощи. Документ предполагал передачу англичанам неограниченных прав на разработку иранских месторождений. Для страны, где нефть была основным экспортным ресурсом, это фактически означало введение иностранного протектората. Против этого восстали депутаты.

В отместку Лондон решил отстранить от власти Султана Ахмед-шаха из династии Каджаров, допустившего такое самовольство парламентариев. Через полгода в Иране произошел государственный переворот, организованный командиром персидской казачьей бригады Реза-ханом. Он объединил вокруг себя сторонников смены режима, включая недовольных британским влиянием. Никто тогда не догадывался, что как раз Соединенное Королевство помогало Реза-хану готовить мятеж.

© Foto / public domain Реза Пехлеви и его Реза Пехлеви и его сын Мохаммед Реза Пехлеви

Захватив власть, Реза-хан провозгласил себя новым иранским шахом и основал правящую династию Пехлеви. Британцы потакали политике нового монарха, но вскоре и он начал критиковать их чрезмерные права на добычу иранской нефти. Шах увеличил размер налога, отчисляемого Лондоном в казну за разработку нефтяных месторождений. Потом отменил так называемую Концессию д'Арси 1901 года, дававшую Великобритании исключительное право на владение иранскими энергетическими ресурсами.

И тут шах допустил ошибку, стоившую ему короны. Понимая, что в схватке с британцами ему одному не устоять, он решить наладить сотрудничество с Германией. Период немецко-иранской дружбы совпал с приходом к власти в Берлине нацистов.

С началом Второй мировой войны Лондон обвинил иранского шаха в поддержке фашистов и ввел войска. Такой поворот событий вынудил Резу Пехлеви отречься от престола и покинуть страну. Новым шахом в 1941 году был объявлен его сын Мохаммед Реза Пехлеви. Взойдя на трон, он подписал с Великобританией и СССР союзнический договор о поддержке антигитлеровской коалиции.

© Foto/ public domain Реза Пехлеви осматривает нефтяной комплекс в Абадане. 1931 год

Иранский человек года по версии Time

После войны политика британцев в Иране не изменилась. Они безраздельно пользовались нефтью и отказывались делиться выручкой с местными властями. Новый шах закрывал на это глаза, ведь своей короной он был обязан Лондону. Но в иранском обществе усиливались антизападные настроения. На этой волне меджлис в 1951 году назначил главой правительства популярного общественного деятеля Мохаммеда Мосаддыка, который, ко всему прочему, был потомком предыдущей шахской династии Каджаров.

Мосаддык прославился тем, что в послевоенные годы возглавил комиссию по расследованию нефтяных махинаций британцев, выявив факты коррупции, шантажа и угроз. В меджлисе были потрясены этими данными. Чтобы положить конец давлению британцев, парламентарии приняли решение национализировать энергетический сектор. Мосаддык согласился. Шаха отстранили от власти.

AP Photo Мохаммед Мосаддык на площади Меджлиса в Тегеране. 27 сентября 1951

Вместе с тем премьер не собирался просто отобрать у британцев все скважины. Он признавал, что именно им иранцы обязаны развитием нефтяной индустрии, и предложил компенсацию. Лондон воспринял это как оскорбление и ввел эмбарго на международные поставки иранской нефти. Но такая реакция сыграла в пользу иранского премьера. По итогам 1951 года журнал Time признал Мосаддыка человеком года и поместил его фото на обложку.

Британцы решили взять хитростью и при помощи американцев организовать в Иране еще один государственный переворот. Операция по смещению Мосаддыка и возвращению к власти шаха Пехлеви получила кодовое название "Аякс". Британцы именовали ее "Сапог". Выполнение поручили агенту ЦРУ и внуку Теодора Рузвельта — Кермиту.

AFP 2019 / Intercontinentale Беспорядки во время государственного переворота в Иране в августе 1953

Подкупить и дезинформировать

Первым делом иранского премьера предстояло дискредитировать в глазах общества. А затем переманить на сторону шаха военных и спровоцировать народные бунты.

Прибывший в июне 1953 года в Иран под именем Джеймса Локриджа Кермит сразу приступил к подкупу местных политиков, журналистов, военных и даже исламского духовенства. На это британские и американские власти выделили огромную по тем временам сумму — один миллион долларов.

Результат не заставил себя ждать.

На первых полосах газет стали появляться обвинения Мосаддыка в связях с советской разведкой, писали о наличии у него членского билета компартии, его министров клеймили за коррупцию. Муллы в мечетях рассказывали прихожанам о планах премьера запретить ислам и сделать Иран атеистической страной. Военным даже не пришлось ничего объяснять. Генерал армии Фазлолла Захеди быстро согласился возглавить переворот.

Сложнее всего было уговорить шаха Пехлеви вернуться на трон. Тот боялся остаться наедине с народом и нести за все ответ. Но, получив гарантии безопасности от самого Эйзенхауэра, иранский монарх согласился на сделку с ЦРУ.

AP Photo Кермит Рузвельт

Почва для госпереворота была подготовлена, предстоял самый сложный этап операции: подкуп криминальных группировок. Они должны были выкрикивать на улицах Тегерана коммунистические лозунги, выдавать себя за сторонников Мосаддыка, при этом громить витрины магазинов и избивать горожан.

Когда общественное мнение в Иране было достаточно подогрето фейковыми публикациями в СМИ о махинациях премьера, на улицах появились мародеры.

"Да здравствует Мохаммед Мосаддык! Да здравствует Советский Союз! Коммунизм победит!" — выкрикивали они, круша и уничтожая все на своем пути.

Жители Тегерана были разгневаны действиями бандитских группировок и призвали правительство к ответу. Не догадываясь, кто стоит за мародерами, министры молчали. Это еще больше злило иранцев, и они начали выходить на антиправительственные демонстрации. В толпе зазвучали призывы к отставке Мосаддыка.

Кроме того, в стране резко возросла инфляция, и иранцы связали это с эмбарго на импорт нефти. Виновным назначили премьера, обвинив его в неуступчивости британцам. Лишь после рассекречивания архивов ЦРУ стало понятно, что рост цен в Иране в преддверии переворота был также спровоцирован Западом. Лондон и Нью-Йорк специально изготовили партию иранских банкнот и заполонили ими внутренний рынок. Это в итоге и разогрело кризис.

© Foto/ public domain Митинг сторонников Мосаддыка. 16 августа 1953

"Долой премьера — да здравствует шах!"

Шестнадцатого августа 1953-го по всей стране вспыхнули массовые протесты с требованием отставки Мосаддыка. В условленный час кто-то начал стрелять по толпе.

"Сатрапы Мосаддыка стреляют в собственный народ! Долой премьера, кровавого преступника! Да здравствует шах!" — раздалось из громкоговорителей.

Столкновения продолжались четыре дня, возле резиденции главы правительства лежали более ста трупов. Еще около двухсот обнаружили по всему Тегерану. Вечером 19 августа Мосаддык сдался военным. Его обвинили в госизмене и приговорили к трем годам тюрьмы. Даже отсидев срок, до самой смерти в 1967 году популярный когда-то премьер находился под домашним арестом.

AFP 2019 / Intercontinentale Иранские монархисты празднуют государственный переворот. 27 августа 1953

На шахский трон вернулся Мохаммед Реза Пехлеви, и британцы снова получили доступ к иранской нефти. Чтобы больше никто не покушался на власть монарха, ЦРУ помогло основать в Иране тайную полицию САВАК. Но даже она не спасла шаха, когда в феврале 1979 года в стране началась исламская революция.

Запад вскоре осознал, что бунт под лозунгами ислама был еще и местью народа за смещение Мосаддыка. Но, проводя операцию "Аякс", американцы и представить не могли, что именно она положит начало концу светской власти в Иране.

Венесуэле, в отличие от Ирана, исламская революция не грозит. Но последствия возможной смены власти в Боливарианской Республике, что активно поддерживается Западом, могут оказаться такими же непредсказуемыми.

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