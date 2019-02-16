Мастер-класс от Англии и США: как присвоить чужое золото

Впрочем, англичане лишь взяли пример со старших товарищей — США. Американцы в последние десятилетия не только отказывались возвращать драгметалл законным собственникам, но и занимались интригами вокруг чужого золота, включая откровенные подлоги и фабрикацию уголовных дел, пишет автор РИА Новости Максим Рубченко.
А что, так можно было?
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в минувший вторник, что в Банке Англии хранятся 80 тонн золота, принадлежащего венесуэльским властям. "Они заблокировали почти десять миллиардов долларов, наше золото, нефтяные деньги", — отметил Мадуро.
По сообщению агентства Bloomberg, британский Центробанк отказал Каракасу в возврате драгметалла под давлением Вашингтона в лице госсекретаря США Майка Помпео и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
Венесуэла потребовала вернуть золотой запас еще в декабре прошлого года, но англичане затягивали отправку под предлогом сложностей с получением страховки на дорогостоящий груз. И в конце концов просто отказались возвращать слитки, потребовав у законного владельца прояснить, каким образом латиноамериканская страна планирует распорядиться драгоценным металлом.
Открытый отказ вернуть золотые резервы стране-владельцу из-за "неправильного" президента — случай исключительный. Хотя скандалы с подобными возвратами происходят довольно часто.
Как правило, в центре этих скандалов оказываются США и Великобритания. Просто потому, что именно у них до недавнего времени хранили резервы десятки стран — здесь расположены основные торговые площадки, на которых совершаются сделки с золотом: Нью-Йоркская товарная биржа (NYMEX) и Лондонская биржа металлов (LME).
Владельцы золота хранят его поблизости, чтобы не тратить деньги на транспортные расходы, которые в случае драгметаллов очень высоки из-за дорогой страховки, и решаются на многомиллионные расходы по перевозке золотого запаса в исключительной экономической или политической ситуации.
Прецедентом стало возвращение Францией своего резерва из США в шестидесятые годы прошлого века. И тогда же разразился первый скандал.
Первые попытки
Французское правительство тайно вывезло в Соединенные Штаты основную часть золотого запаса незадолго до начала Второй мировой войны, опасаясь вторжения германских войск. После разгрома фашистской Германии Париж обратился к американским властям с просьбой вернуть золото.
И получил категорический отказ: американцы заявили, что драгметалл доставили и разместили в США частные лица, поэтому слитки не могут считаться государственным золотым запасом. Даже несмотря на то, что "частные лица" действовали по прямому распоряжению французского правительства.
Однако в то время еще действовал золотой стандарт и американская валюта должна была обмениваться на золото по фиксированному курсу — 35 долларов за тройскую унцию. Воспользовавшись этим обстоятельством, президент Франции Шарль де Голль собрал все наличные доллары, имевшиеся у банков Франции, и отправил их в США на военном корабле, потребовав от американского президента Линдона Джонсона обменять зеленые бумажки на драгоценный металл по официальному курсу. В итоге в августе 1965 года 4400 тонн благородного металла вернулись в хранилища Банка Франции.
Через пару лет вернуть свой золотой запас из США попыталась Германия, но получила жесткий отказ: Вашингтон заявил, что размещение немецкого золота в США служит гарантией нахождения в ФРГ американских войск, "защищавших" немцев от советского нападения. А чуть позже Соединенные Штаты отказались от золотого стандарта, сделав невозможным повторение "схемы де Голля".
Кризис доверия
После этого попытки Германии и других стран вернуть свои золотые слитки из США и Англии прекратились на много лет — до глобального финансового кризиса 2008 года, когда центробанки всего мира, пытаясь защититься от рыночных потрясений, начали активно скупать золото.
В частности, КНР в 2009 году купила на Лондонской бирже металлов около 70 тонн золота. Когда слитки были доставлены в Пекин, китайские эксперты провели тесты для гарантии чистоты драгметалла: в золотых слитках просверлили небольшие отверстия, а полученную стружку отправили на химический анализ. Результаты анализа оказались шокирующими — слитки состояли из вольфрама, лишь снаружи покрытого небольшим слоем золота.
Пекин сообщил о своем открытии Лондонской бирже металлов. Та в ответ обвинила в подделке самих китайцев. Однако представители Народного банка КНР указали, что на слитках стояли штампы Федерального резерва США и регистрационные номера, указывающие, что они до продажи в течение многих лет хранились в американском хранилище золотого запаса Форт-Ноксе.
После этого стороны перестали комментировать ситуацию, и как разрешился этот конфликт — до сих пор неизвестно. Однако на финансовых рынках начали циркулировать упорные слухи, что американский золотой запас — это фикция, вместо драгметалла в Форт-Ноксе хранятся муляжи, а Вашингтон и Лондон "впаривают" их покупателям по всему миру.
Опровергнуть эти обвинения было невозможно, поскольку аудит американских золотохранилищ в последний раз проводился в шестидесятых годах прошлого века. Так что вскоре все деловые СМИ мира наполнились рассуждениями экспертов о том, не распродали ли ФРС США и Банк Англии слитки, доверенные им зарубежными центробанками.
Первой этим кризисом доверия воспользовалась та же Венесуэла: в 2011 году Каракас направил Банку Англии официальное требование вернуть золотой запас страны — 211 тонн благородного металла.
Англичане в ответ сообщили, что в их Центробанке находится только 99 тонн венесуэльского золота, а остальное распределено между банками JP Morgan Chase, Barclays, Standard Chartered и Bank of Nova Scotia. Эти структуры являются крупными игроками на биржевом рынке драгметаллов, что только укрепило подозрения о распродаже "хранителями" доверенных им активов.
В итоге Уго Чавесу к концу 2011 года удалось вернуть домой 150 тонн золота, еще 60 англичане оставили себе на "хранение". С тех пор Каракас регулярно докупал на Лондонской бирже благородный металл, увеличив его количество до 80 тонн. Именно их теперь британские власти отказываются вернуть законному владельцу.
Цепная реакция
Пока Уго Чавес пытался добиться возвращения золотого запаса из Лондона, в США разразился новый скандал. В разгар финансового кризиса главным продавцом благородного металла для центробанков всего мира пришлось выступать Международному валютному фонду: только в период с сентября 2009-го по декабрь 2010 года он продал из своих запасов 403 тонны золота.
Чтобы продолжать продажи, глава МВФ Доминик Стросс-Кан попросил Федрезерв США вернуть Фонду 191 тонну драгметалла, переданного ранее на хранение в Форт-Нокс. Однако американцы не выполнили эту просьбу, причем без объяснения причин.
Стросс-Кан упорно пытался добиться возвращения золота, но 14 февраля был арестован в Нью-Йорке по обвинению в попытке изнасилования горничной в гостинице "Софитель". Он был немедленно уволен из МВФ, новым главой фонда стала Кристин Лагард.
Между тем в июле того же года женщина, обвинившая Стросс-Кана в насилии, призналась в даче ложных показаний суду присяжных. Кроме того, следствие выяснило, что в день инцидента "потерпевшая" говорила по телефону с неизвестным мужчиной, обсуждая награду, которую она получит за обвинения против главы МВФ. А позже на ее счет из неустановленного источника поступили 100 тысяч долларов.
С учетом данных обстоятельств уголовное дело против Стросс-Кана было прекращено, но вопрос о возвращении золота Международному валютному фонду больше не поднимался.
В результате этих скандалов доверие к ФРС и Банку Англии упало до нуля, и в 2013-м Германия вновь заявила о желании вернуть свой золотой запас из США. На этот раз Берлин добился некоторого успеха — к концу 2017 года Бундесбанк перевез в свои хранилища 674 тонны драгоценного металла (из 3370 тонн всего объема).
В 2015-м Нидерланды вернули из Штатов 120 тонн золотого запаса, а чуть позже Центральный банк Австрии вывез 140 тонн своего золота из Банка Англии.
В 2016 году президент Турции Реджеп Эрдоган во всеуслышание заявил, что "хранить золото в США опасно". В течение следующего года Центральный банк Турции забрал из Федеральной резервной системы Соединенных Штатов 29 тонн драгоценного металла и еще почти 200 тонн вывез из Банка Англии.
Кроме того, в январе 2018 года Турция купила партию золота на 41 миллион долларов у Венесуэлы, а позже довела сумму покупок благородного металла до 900 миллионов долларов, чем вызвала большое раздражение в Вашингтоне.
В начале этого года еще три тонны венесуэльского золота купила компания Noor Capital из Объединенных Арабских Эмиратов. В американских СМИ появлялась информация о возможной продаже в ОАЭ еще 15 тонн венесуэльского золота, однако Noor Capital заявила, что "последующих сделок не было" и не будет до тех пор, пока не урегулируют политический кризис в Венесуэле.