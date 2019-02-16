Мастер-класс от Англии и США: как присвоить чужое золото

В январе мировую экономическую общественность шокировало, что Банк Англии отказался вернуть Венесуэле золотой запас. С кого взяли пример британцы, и с чьим золотом уже "играли" в последние десятилетия, читайте в материале РИА Новости.

Впрочем, англичане лишь взяли пример со старших товарищей — США. Американцы в последние десятилетия не только отказывались возвращать драгметалл законным собственникам, но и занимались интригами вокруг чужого золота, включая откровенные подлоги и фабрикацию уголовных дел, пишет автор РИА Новости Максим Рубченко.

А что, так можно было?

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в минувший вторник, что в Банке Англии хранятся 80 тонн золота, принадлежащего венесуэльским властям. "Они заблокировали почти десять миллиардов долларов, наше золото, нефтяные деньги", — отметил Мадуро.

© AP Photo. Mike Groll Банк Англии отказал Мадуро в выдаче 1,2 миллиарда долларов золотом

По сообщению агентства Bloomberg, британский Центробанк отказал Каракасу в возврате драгметалла под давлением Вашингтона в лице госсекретаря США Майка Помпео и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Венесуэла потребовала вернуть золотой запас еще в декабре прошлого года, но англичане затягивали отправку под предлогом сложностей с получением страховки на дорогостоящий груз. И в конце концов просто отказались возвращать слитки, потребовав у законного владельца прояснить, каким образом латиноамериканская страна планирует распорядиться драгоценным металлом.

Открытый отказ вернуть золотые резервы стране-владельцу из-за "неправильного" президента — случай исключительный. Хотя скандалы с подобными возвратами происходят довольно часто.

Как правило, в центре этих скандалов оказываются США и Великобритания. Просто потому, что именно у них до недавнего времени хранили резервы десятки стран — здесь расположены основные торговые площадки, на которых совершаются сделки с золотом: Нью-Йоркская товарная биржа (NYMEX) и Лондонская биржа металлов (LME).

Владельцы золота хранят его поблизости, чтобы не тратить деньги на транспортные расходы, которые в случае драгметаллов очень высоки из-за дорогой страховки, и решаются на многомиллионные расходы по перевозке золотого запаса в исключительной экономической или политической ситуации.

Прецедентом стало возвращение Францией своего резерва из США в шестидесятые годы прошлого века. И тогда же разразился первый скандал.

Первые попытки

Французское правительство тайно вывезло в Соединенные Штаты основную часть золотого запаса незадолго до начала Второй мировой войны, опасаясь вторжения германских войск. После разгрома фашистской Германии Париж обратился к американским властям с просьбой вернуть золото.

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И получил категорический отказ: американцы заявили, что драгметалл доставили и разместили в США частные лица, поэтому слитки не могут считаться государственным золотым запасом. Даже несмотря на то, что "частные лица" действовали по прямому распоряжению французского правительства.

Однако в то время еще действовал золотой стандарт и американская валюта должна была обмениваться на золото по фиксированному курсу — 35 долларов за тройскую унцию. Воспользовавшись этим обстоятельством, президент Франции Шарль де Голль собрал все наличные доллары, имевшиеся у банков Франции, и отправил их в США на военном корабле, потребовав от американского президента Линдона Джонсона обменять зеленые бумажки на драгоценный металл по официальному курсу. В итоге в августе 1965 года 4400 тонн благородного металла вернулись в хранилища Банка Франции.

Через пару лет вернуть свой золотой запас из США попыталась Германия, но получила жесткий отказ: Вашингтон заявил, что размещение немецкого золота в США служит гарантией нахождения в ФРГ американских войск, "защищавших" немцев от советского нападения. А чуть позже Соединенные Штаты отказались от золотого стандарта, сделав невозможным повторение "схемы де Голля".

Кризис доверия

После этого попытки Германии и других стран вернуть свои золотые слитки из США и Англии прекратились на много лет — до глобального финансового кризиса 2008 года, когда центробанки всего мира, пытаясь защититься от рыночных потрясений, начали активно скупать золото.

© AP Photo. Mike Groll Россия опередила Китай по резервным запасам золота

В частности, КНР в 2009 году купила на Лондонской бирже металлов около 70 тонн золота. Когда слитки были доставлены в Пекин, китайские эксперты провели тесты для гарантии чистоты драгметалла: в золотых слитках просверлили небольшие отверстия, а полученную стружку отправили на химический анализ. Результаты анализа оказались шокирующими — слитки состояли из вольфрама, лишь снаружи покрытого небольшим слоем золота.

Пекин сообщил о своем открытии Лондонской бирже металлов. Та в ответ обвинила в подделке самих китайцев. Однако представители Народного банка КНР указали, что на слитках стояли штампы Федерального резерва США и регистрационные номера, указывающие, что они до продажи в течение многих лет хранились в американском хранилище золотого запаса Форт-Ноксе.

После этого стороны перестали комментировать ситуацию, и как разрешился этот конфликт — до сих пор неизвестно. Однако на финансовых рынках начали циркулировать упорные слухи, что американский золотой запас — это фикция, вместо драгметалла в Форт-Ноксе хранятся муляжи, а Вашингтон и Лондон "впаривают" их покупателям по всему миру.

Опровергнуть эти обвинения было невозможно, поскольку аудит американских золотохранилищ в последний раз проводился в шестидесятых годах прошлого века. Так что вскоре все деловые СМИ мира наполнились рассуждениями экспертов о том, не распродали ли ФРС США и Банк Англии слитки, доверенные им зарубежными центробанками.

Первой этим кризисом доверия воспользовалась та же Венесуэла: в 2011 году Каракас направил Банку Англии официальное требование вернуть золотой запас страны — 211 тонн благородного металла.

Англичане в ответ сообщили, что в их Центробанке находится только 99 тонн венесуэльского золота, а остальное распределено между банками JP Morgan Chase, Barclays, Standard Chartered и Bank of Nova Scotia. Эти структуры являются крупными игроками на биржевом рынке драгметаллов, что только укрепило подозрения о распродаже "хранителями" доверенных им активов.

В итоге Уго Чавесу к концу 2011 года удалось вернуть домой 150 тонн золота, еще 60 англичане оставили себе на "хранение". С тех пор Каракас регулярно докупал на Лондонской бирже благородный металл, увеличив его количество до 80 тонн. Именно их теперь британские власти отказываются вернуть законному владельцу.

© REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS Сколько денег Россия потеряет в Венесуэле

Цепная реакция

Пока Уго Чавес пытался добиться возвращения золотого запаса из Лондона, в США разразился новый скандал. В разгар финансового кризиса главным продавцом благородного металла для центробанков всего мира пришлось выступать Международному валютному фонду: только в период с сентября 2009-го по декабрь 2010 года он продал из своих запасов 403 тонны золота.

Чтобы продолжать продажи, глава МВФ Доминик Стросс-Кан попросил Федрезерв США вернуть Фонду 191 тонну драгметалла, переданного ранее на хранение в Форт-Нокс. Однако американцы не выполнили эту просьбу, причем без объяснения причин.

Стросс-Кан упорно пытался добиться возвращения золота, но 14 февраля был арестован в Нью-Йорке по обвинению в попытке изнасилования горничной в гостинице "Софитель". Он был немедленно уволен из МВФ, новым главой фонда стала Кристин Лагард.

Между тем в июле того же года женщина, обвинившая Стросс-Кана в насилии, призналась в даче ложных показаний суду присяжных. Кроме того, следствие выяснило, что в день инцидента "потерпевшая" говорила по телефону с неизвестным мужчиной, обсуждая награду, которую она получит за обвинения против главы МВФ. А позже на ее счет из неустановленного источника поступили 100 тысяч долларов.

С учетом данных обстоятельств уголовное дело против Стросс-Кана было прекращено, но вопрос о возвращении золота Международному валютному фонду больше не поднимался.

В результате этих скандалов доверие к ФРС и Банку Англии упало до нуля, и в 2013-м Германия вновь заявила о желании вернуть свой золотой запас из США. На этот раз Берлин добился некоторого успеха — к концу 2017 года Бундесбанк перевез в свои хранилища 674 тонны драгоценного металла (из 3370 тонн всего объема).

В 2015-м Нидерланды вернули из Штатов 120 тонн золотого запаса, а чуть позже Центральный банк Австрии вывез 140 тонн своего золота из Банка Англии.

В 2016 году президент Турции Реджеп Эрдоган во всеуслышание заявил, что "хранить золото в США опасно". В течение следующего года Центральный банк Турции забрал из Федеральной резервной системы Соединенных Штатов 29 тонн драгоценного металла и еще почти 200 тонн вывез из Банка Англии.

Кроме того, в январе 2018 года Турция купила партию золота на 41 миллион долларов у Венесуэлы, а позже довела сумму покупок благородного металла до 900 миллионов долларов, чем вызвала большое раздражение в Вашингтоне.

В начале этого года еще три тонны венесуэльского золота купила компания Noor Capital из Объединенных Арабских Эмиратов. В американских СМИ появлялась информация о возможной продаже в ОАЭ еще 15 тонн венесуэльского золота, однако Noor Capital заявила, что "последующих сделок не было" и не будет до тех пор, пока не урегулируют политический кризис в Венесуэле.