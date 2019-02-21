"Она была бы динамитом!": кто станет новым постпредом США в ООН

Американская дипломатия, при Трампе практически утратившая договороспособность, начала работать против себя. Кто станет новым постпредом США в ООН, и кто уже отметился на это почетном посту, читайте в материале РИА Новости.

СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Вот уже почти полгода Белый дом не может определиться с кандидатурой постоянного представителя в ООН. Одни претенденты не устраивают главу государства, другие сами не хотят с ним сотрудничать, пишет автор РИА Новости Галия Ибрагимова.

"До хрипоты" образцовые постпреды

Должность посла при ООН — одна из самых престижных в дипломатической табели о рангах. Ведь на заседаниях Совбеза иногда присутствуют президенты, премьеры или министры иностранных дел, чтобы вместе с постпредом отстаивать национальные интересы. Повышенное внимание к этой площадке подразумевает и высокие требования к главе дипломатической миссии (таково официально название должности). И США здесь не исключение.

При Билле Клинтоне, Джордже Буше — младшем, Бараке Обаме Вашингтон в ООН представляли политики или как минимум профессиональные госслужащие. Постпред работал в среднем пять лет — это на год дольше, чем президентский срок.

Образцовые американские постпреды последних десяти лет — Сьюзан Райс и Саманта Пауэр. Обе не были карьерными дипломатами, но имели опыт в сфере мировой политики. В команде Обамы они особенно запомнились тем, как спорили "до хрипоты" с Виталием Чуркиным. После кончины "Мистера Нет" (Чуркина называли так же, как и в свое время легендарного Андрея Громыко) обе признались, что высоко ценили его профессионализм и вне работы поддерживали с ним дружеские отношения.

Няня с Ямайки

В декабре Трамп сообщил, что собирается выдвинуть на должность постпреда в ООН Хезер Науэрт, заместителя госсекретаря по публичной дипломатии и связям с общественностью. До этого около года она работала пресс-секретарем внешнеполитического ведомства.

© AFP 2018 / Mandel Ngan Хезер Науэрт: от телеведущей Fox News до постпреда США при ООН

Науэрт, как и Хейли, не карьерный дипломат. Она из журналистов — полтора десятилетия была ведущей и репортером на телеканалах Fox News и ABC News.

Даже профессиональные дипломаты соглашались с тем, что Науэрт сможет достойно представлять интересы США в ООН. Но на прошлой неделе она отказалась от предложения Трампа. Это стало неожиданностью для вашингтонского истеблишмента.

Сама Науэрт объяснила это решение соображениями морального характера. Десять лет назад она наняла для детей няню родом с Ямайки. И недавно выяснила, что та нелегально жила в стране и не платила налоги. Рано или поздно эта история бы всплыла, помешав работе в ООН, так что Науэрт предпочла не рисковать. Но многие журналисты заподозрили, что за рассказом о няне-нелегалке стоит просто нежелание работать с Трампом.

Кандидат египетского происхождения

Сейчас кандидатом на пост представителя США в ООН считается Дина Пауэлл — американка египетского происхождения. Ее девичья фамилия Хабиб. Семья Дины переехала в Техас в середине семидесятых, причем никто не говорил на английском. Но ставшая американкой египтянка на отлично окончила престижную школу, университет в Остине и сделала успешную карьеру в финансовом секторе.

При Буше-младшем Пауэлл курировала в Госдепе вопросы образования и культуры, а в первые два года правления Трампа была заместителем помощника президента по национальной безопасности и старшим советником Белого дома в сфере экономических инициатив.

"Дине должность постпреда понравится. Безусловно, ее кандидатуру я бы рассмотрел. Я уже рассматриваю", — заявил Трамп сразу после отставки Хейли.

Карьера Пауэлл в нынешней президентской администрации началась не без помощи дочки Трампа Иванки, порекомендовавшей отцу обратить внимание на Дину, которая работала в тот момент в инвестиционном банке Goldman Sachs. Президента критиковали тогда за сексистские высказывания, и, по мнению дочери, Пауэлл могла бы стать его советником по гендерным вопросам.

В Белом доме она проявила себя еще и знатоком арабского мира, и вскоре Трамп подключил ее к разработке ближневосточной политики. Пауэлл занимала несколько ключевых должностей, но тем не менее покинула в прошлом году администрацию президента.

© AFP 2018 / STEFANIE LOOS Названа самая влиятельная женщина 2018 года по версии Forbes

Каких-либо скандалов, связанных с ней, в администрации президента не возникало, хотя своей она в Белом доме так и не стала. Коллеги на нее не жаловались, однако новость о том, что она может возглавить американское постпредство, не сильно их обрадовала. И все же пока у нее самые высокие шансы занять пост главы дипмиссии. Если не случится ничего непредвиденного, именно Пауэлл будет отстаивать интересы США в ООН.

Скандальный посол

В список претендентов входит и Ричард Гренелл, посол США в Германии. Его преимущество — солидный опыт работы в ООН. При Буше-младшем он семь лет возглавлял отдел коммуникаций и публичной дипломатии в американском постпредстве. Поддержал Трампа в президентской кампании. Гренелл известен еще и тем, что никогда не скрывал нетрадиционной сексуальной ориентации.

Но Гренелл — явно не фаворит. За два года работы послом он не раз провоцировал скандалы. Прибыв в Берлин, тут же призвал немецкий бизнес отказаться от контрактов с Ираном. Немецкие власти напомнили ему о необходимости сохранять дипломатический нейтралитет. Он не прислушался и в начале года устроил новый скандал.

На этот раз Гренелл пригрозил немецкому бизнесу санкциями за участие в строительстве трубопровода "Северный поток — 2". Опять прозвучала критика, но Гренелл удержался в должности посла. Если его все же назначат постпредом в ООН, американская дипломатия, скорее всего, станет еще напористее.

У постпредства женское лицо

Еще один кандидат — Келли Крафт. Она вместе с мужем, угольным магнатом Джо Крафтом, занималась бизнесом. Но администрация Буша-младшего решила использовать ее управленческие навыки на государственной службе. Причем работу ей предложили как раз в представительстве США в ООН. Она занималась там вопросами экономического развития.

© AFP 2018 / MANDEL NGAN Иванка Трамп может возглавить Всемирный банк

В прошлом году, уже работая в администрации Трампа, Крафт участвовала в переговорах США, Канады и Мексики о новом торговом договоре вместо старого — NAFTA. После заключения соглашения (это произошло в ноябре) позиции Крафт значительно укрепились. Ее назначили послом в Канаде.

Сейчас она на хорошем счету в администрации президента и входит в топ претендентов на должность постпреда в ООН.

Наконец, есть Иванка Трамп. За годы президентства отца она приобрела некоторый дипломатический опыт, сглаживая негативный эффект от его резких высказываний. Но как только поползли слухи о возможной новой должности Иванки, Трамп их тут же опроверг.

"Иванка была бы динамитом! Но я не хочу, чтобы потом меня обвиняли в кумовстве", — подвел он черту под домыслами.