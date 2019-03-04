"Его нет в живых с первого дня": о чем молчит Лондон в деле Скрипалей

Сегодня ровно год с момента отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Власти Британии уверяют, что "отставной шпион" и его дочь живы, им ничто не угрожает. Однако пока общественности предъявили лишь Юлию. СМИ попытались умолчать и о других деталях самой загадочной шпионской истории современности, пишет Ксения Мельникова для РИА Новости.

"Полностью поддерживал присоединение Крыма"

© AFP 2019 / Chris J Ratcliffe Скрипаль воскресе: британские ученые доказали

"Сергей Скрипаль говорил, что украинцы словно овцы, которым нужен хороший пастух. <…> Они не знают, как руководить, для этого им нужны россияне", — пишет в книге "Дело Скрипалей" британский журналист Марк Урбан. Он утверждает, что до событий в Солсбери больше года общался с Сергеем Скрипалем и записывал беседы на диктофон.

Шпионский триллер, появившийся на полках главных книжных магазинов Соединенного Королевства, расхватывали как горячие пирожки. По словам Урбана, бывший полковник ГРУ, проживавший в доме, купленном на деньги MI6, очень скучал по родине, хотел вернуться в Россию и вообще был сторонником Кремля. "Целыми днями Сергей смотрел Первый канал и полностью поддерживал присоединение Крыма к России", — сообщает Урбан.

"Очнувшись в больнице Солсбери после отравления, Скрипаль отказывался верить, что за попыткой его убийства могли стоять российские власти", — убеждал Урбан в интервью коллег. Впрочем, эту информацию он передавал с чужих слов. Любопытно, но главный эксперт по Скрипалю героя своей книги после отравления так и не видел.

Все, что остается Урбану, — рассказывать, как отец и дочь "общаются через соцсети и по электронной почте, некоторые даже их видели". "Мы знаем, что подруга Юлии приезжала к ней из России в июне, так что Скрипали встречаются с друзьями", — добавил он интриги. А скрытность Сергея и Юлии объяснил тем, что, скорее всего, они просто не хотят видеть журналистов.

Такой же позиции придерживаются в Лондоне. Посол Великобритании в России Лори Бристоу тоже уверяет, что Скрипали живы. "Я могу подтвердить, что им передали запрос российского посольства с просьбой о встрече", — заявил глава дипмиссии. По его информации, отец и дочь "не хотят встречаться с представителями российского посольства".

© Sputnik / Алексей Филиппов Британские СМИ рассказали о жизни Скрипалей после отравления

В духе шпионского триллера

Провинциальный британский городок Солсбери, который иногда называли Smallsbury (от английского small — маленький), оказался в центре переплетения мировых интриг 4 марта прошлого года. В этот день отец и дочь Скрипали пообедали в местном ресторанчике Zizzi. А вскоре их обнаружили без сознания на скамейке в городском парке. Скорая доставила пострадавших в больницу в критическом состоянии.

СМИ выдали ворох версий. Все сошлись на том, что Скрипали отравлены. Многие обвинили Россию, некоторые — западные спецслужбы, увидев в этом "хорошо спланированную провокацию". Затем сообщили о яде: нервно-паралитическое вещество класса "Новичок", разрабатывавшееся в Советском Союзе. При этом Организация по запрещению химического оружия не смогла определить его происхождение.

Британия и другие западные государства возложили ответственность за отравление на Россию. Из США, Британии и других европейских стран выслали в общей сложности полторы сотни российских дипломатов. Москва все обвинения отвергла и ответила зеркальными мерами.

Несмотря на запросы, образец вещества России так и не предоставили. Зато предъявили "разоблаченных агентов ГРУ" — Александра Петрова и Руслана Боширова. Впоследствии СМИ уточнили: на самом деле это якобы кадровые сотрудники ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

Петров и Боширов дали интервью главному редактору МИА "Россия сегодня" Маргарите Симоньян. Кадры этой встречи и реплики собеседников послужили богатым источником мемов и афоризмов. Но ясности в истории со Скрипалями не прибавилось. Петров и Боширов заверили, что занимаются бизнесом в области спортивного питания и фитнес-индустрии, а в Солсбери приехали полюбоваться местным готическим собором.

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Урон городу

К слову, это интервью помогло городу прийти в себя после случившегося — русские туристы устремились в Солсбери. Многие узнали, что там есть не только самое высокое средневековое здание в мире (123 метра), но и старейшие действующие часы. И даже подлинник Великой хартии вольностей (знаменитая Magna Carta) — основополагающий документ британской демократии. Внезапно выяснилось, что и без шпионской истории в Солсбери найдется что посмотреть.

© Sputnik / Алексей Филиппов Семь причин: из-за чего между Лондоном и Москвой раздор

Туристические компании предлагают специальные маршруты. "Ах, как прекрасен Солсберийский собор в это время года! <…> Скорее прилетаем в Лондон, а оттуда всего полтора часа на поезде", — зазывает реклама. До этого жители города жаловались, что шпионская история стоила им нервов и принесла лишь одни убытки из-за того, что теперь путешественники предпочитают держаться подальше от этих мест.

Бонусы из произошедшего с бывшим полковником ГРУ и его дочерью извлекла и британский премьер Тереза Мэй. Она использовала дело Скрипалей по максимуму: не только заработала политические очки, но и отвлекла внимание от провала с Brexit и неудач кабинета министров.

Так, например, лидер оппозиции Джереми Корбин, опережавший Мэй по популярности, оказался под шквалом критики. А все из-за того, что от него прозвучал разумный призыв представить "четкие доказательства причастности Москвы к покушению на Скрипалей".

Где Скрипали?

Сергея и Юлию тщательно скрывают не только от России, но и от западного мира. Британские власти выдают информацию порциями. Так, 5 апреля сообщили, что Сергей Скрипаль пошел на поправку, через четыре дня — Юлию "выписали из больницы и отвезли в безопасное место". О том, что и ее отец покинул лечебное учреждение, стало известно 18 мая.

Показали видеоинтервью с Юлией. Она говорила, что после отравления 20 дней находилась в коме, выздоровление было медленным и очень болезненным. Добавила, что помогает ухаживать за отцом и в будущем надеется вернуться в Россию.

В январе газета The Telegraph со ссылкой на некие источники, близкие к спецслужбам, проинформировала, что Скрипали по-прежнему остаются под присмотром врачей и охраной спецслужб. Юлия встречалась с некоторыми друзьями и уже устроилась на работу. Причем, как отмечает издание, отец и дочь "изменились внешне". Сергей сильно похудел и, возможно, избегает интервью, так как не хочет, чтобы его опять начали узнавать.

Впрочем, родственники во всем этом сомневаются. Племянница бывшего полковника ГРУ и двоюродная сестра его дочери Виктория, проживающая в Ярославле, рассказала РИА Новости, что вместе с матерью Сергея Скрипаля Еленой Яковлевной обратилась в полицию с просьбой признать его и Юлию пропавшими без вести. "Я считаю, что Сергея Викторовича нет в живых с самого первого дня. Мы собираем информацию буквально по крупицам. В настоящее время у нас есть сведения только от британских властей. Посол Великобритании ведь утверждает, что Юлия и Сергей живы и здоровы. Он сам не видел, но он знает, и мы должны ему верить", — говорит она.

© Sputnik / Алексей Филиппов Мать Скрипаля попросила полицию признать сына и внучку пропавшими без вести

Юлия общалась с Викторией последний раз по телефону 24 июля. "Она тогда сказала, что у нее все замечательно, что она бегает по утрам, папа выздоравливает, они оба проходят лечение. И как только Сергей выздоровеет, она вернется в Россию. Пока это невозможно, поскольку надо заниматься здоровьем отца", — делится подробностями племянница Скрипаля.

Она пояснила, что добивается признания родственников пропавшими без вести для того, чтобы расследовать их похищение. "Когда полицейские получат это заявление, они смогут обратиться в Интерпол и подать запрос в международный розыск. В настоящее время в квартире Юлии в Москве проживают какие-то посторонние люди", — отметила собеседница РИА Новости.

По ее словам, 90-летняя мать Сергея Скрипаля очень волнуется. "Мы говорим ей не все, но она чувствует: произошло что-то нехорошее", — признается Виктория.

Один из создателей "Новичка" химик Владимир Углев, как и многие, не доверяет версии британских властей. "Вещества этого класса при двух-трех полулетальных дозах не оставляют никаких шансов выжить. По крайней мере, так было в 1990 году, когда я ушел с этой работы. Меньшее количество доз — одна-полторы — еще дает надежду на выживание, но человек после этого всю жизнь будет инвалидом", — объяснил он РИА Новости.

Ученый добавил, что последствия от воздействия "Новичка" могут проявиться даже после выписки человека из больницы. "Все зависит от того, какие жизненно важные органы пострадали больше всего. Что касается Сергея, то через несколько лет вполне возможен летальный исход. А с его дочерью этого, скорее всего, не случится", — считает Углев.

Он добавил, что и сам косвенно пострадал от истории со Скрипалями. Химик, комментировавший СМИ произошедшее в Солсбери, подвергся травле со стороны неизвестных. Кто-то расклеил листовки с его портретом, именем, адресом и надписью "знать педофила в лицо". После этого к Углеву пришла с проверкой полиция. Как и все остальные участники истории со Скрипалями, ученый отнюдь не рад скандальной известности, свалившейся на него после инцидента в Солсбери.