С чем поздравили мир: нам предстоит тяжелый развод

Гадать о том, каким будет 2020 год, — занятие неблагодарное, ибо даже самые продвинутые методы прогнозирования в принципе не могут учесть всех рисков, всех обстоятельств и всех неожиданных возможностей.

Однако есть доступный способ оценить эмоциональный и политический настрой главных геополитических игроков, которые будут определять будущее планеты в наступившем году, пишет Иван Данилов для РИА Новости. В силу исторической традиции новогодние обращения мировых лидеров довольно точно отражают то, на что они надеются, к чему стремятся, на какой лад они хотят настроить сограждан, к чему подготовить и на что вдохновить своих избирателей. Самый важный вывод, который можно сделать после прочтения предновогодних выступлений ведущих глобальных политиков, заключается в том, что глобализация поворачивает вспять. Главным словом даже не следующего года, а следующего десятилетия будет слово "деглобализация". Единой мировой, информационной, идеологической и экономической повестки уже нет. И дело тут вовсе не в разнонаправленных интересах каждой из мировых держав, а в том, что политические и управленческие элиты Европы, Азии и США живут не столько на разных континентах, сколько в разных информационных, смысловых и ценностных пространствах.

Чтобы прочувствовать эту когнитивную пропасть, достаточно посмотреть на главные акценты выступлений канцлера Меркель или президента Макрона, сравнив их с ключевыми тезисами из выступлений президента Путина и председателя Си.

Выступление президента США Дональда Трампа, можно, по большому счету, вынести за скобки, ибо президент-миллиардер, привыкший работать в формате рекламных роликов, выступил лаконично и затронул ровно одну тему. Официальная стенограмма его новогоднего выступления — а по сути, пресс-подхода перед новогодней вечеринкой — выглядит так:

"Выступление президента Трампа перед празднованием Нового года: "Всем привет. С Новым годом. С Новым годом. У нас будет замечательный год, я гарантирую. Думаю, что это будет фантастический год. Считаю, что у нас был лучший экономический год в истории нашей страны. И я думаю, что мы по-настоящему готовим дополнительный рост, рабочие места и все остальное. Это будет здорово".

Дальше президент перешел к ответам на вопросы по актуальной новостной повестке, и можно сделать вывод, что единственный смысловой посыл, важный для самого Трампа, заключается в том, чтобы все избиратели запомнили: Трамп — лучший президент на свете. Это логично, ведь 2020-й — год президентских выборов.

Гадать о том, каким будет 2020 год, — занятие неблагодарное, ибо даже самые продвинутые методы прогнозирования в принципе не могут учесть всех рисков, всех обстоятельств и всех неожиданных возможностей. Однако есть доступный способ оценить эмоциональный и политический настрой главных геополитических игроков, которые будут определять будущее планеты в наступившем году. В силу исторической традиции новогодние обращения мировых лидеров довольно точно отражают то, на что они надеются, к чему стремятся, на какой лад они хотят настроить сограждан, к чему подготовить и на что вдохновить своих избирателей. Самый важный вывод, который можно сделать после прочтения предновогодних выступлений ведущих глобальных политиков, заключается в том, что глобализация поворачивает вспять. Главным словом даже не следующего года, а следующего десятилетия будет слово "деглобализация". Единой мировой, информационной, идеологической и экономической повестки уже нет.

И дело тут вовсе не в разнонаправленных интересах каждой из мировых держав, а в том, что политические и управленческие элиты Европы, Азии и США живут не столько на разных континентах, сколько в разных информационных, смысловых и ценностных пространствах.

Поздравление Ангелы Меркель можно свести к формуле "C Новым годом и с новой зеленой данью!", и эта формула легко выводится как из самого текста, так и из освещения выступления органом немецкой государственной пропаганды Deutsche Welle. "Ангела Меркель: "Посвящаю все силы борьбе с климатическим кризисом" — под таким заголовком вышел материал государственного иновещателя. Экономике Германии это не сулит ничего хорошего, ибо борьба с климатическим кризисом в немецком исполнении означает повышение налогов на бензин и дизтопливо, а также субсидирование за счет налогоплательщиков неэффективной и сверхдорогой ветровой энергетики, которая уже несколько раз поставила энергосистему страны на грань отключения.

Псевдоэкологические амбиции берлинских политиков, подстегнутые медийной раскруткой культа Греты Тунберг, приводят к тому, что жителям Германии придется платить все более и более высокую "зеленую дань". С другой стороны, для России это скорее хорошая новость, ибо каждый неэффективный и дорогой ветряк требует для себя надежного и сравнительно экологичного "двойника" в виде газовой электрогенерации эквивалентной мощности (ибо уголь и ядерная энергетика — новые экологические табу), а значит, экспорт российского газа в Германию будет только расти.

Еще Ангелу Меркель беспокоят массовая миграция (которая почему-то не вызывает восторга у местных жителей) и повальная автоматизация рабочих мест, приводящая к росту безработицы. В качестве лекарств от этих проблем предложены такие меры, как "прекращение войн в Африке" и массовое переобучение тех, кто потерял или может потерять работу из-за роботизации. Проблема в том, что вопрос мира на Черном континенте можно решить разве что применением экспедиционных сил бундесвера в африканских горячих точках (но на это вряд ли кто-то пойдет), а переобучать бывших продавцов или водителей на веб-дизайнеров или специалистов по обработке больших данных — довольно сомнительная затея.

На этом фоне выступление Эммануэля Макрона смотрится как гимн прагматизму, составленный под лозунгом "ставьте перед собой реальные цели".

Французский лидер воспользовался предновогодним настроением для того, чтобы сообщить, что крайне непопулярная пенсионная реформа (из-за которой уже месяц в стране идут массовые забастовки, а Париж периодически переживает транспортный коллапс) будет доведена до конца, несмотря на все протесты. Кроме того, Макрон призвал сограждан возбудить в себе "европейские амбиции" и подчеркнул, что Франция может быть сильной только через труд. При этом он пообещал обеспечить всем возможность трудиться, но все же предложил французам учиться умению жить в условиях перемен.

Стоит отметить, что именно упоминание перемен, которых будет очень много (может быть, слишком много) в ближайшем будущем, — едва ли не единственный общий знаменатель выступлений мировых лидеров. Председатель КНР Си говорил согражданам о переменах и вызовах, но в очень особенном ключе, подчеркивая собственную повестку, в которой планы и цели заявляются не на один год или избирательный цикл, а на гораздо более длительный период. Государственное агентство Синьхуа подчеркивает главный тезис китайского лидера: "Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал в наступающем ключевом году достичь первой цели к "двум столетним юбилеям" — построения среднезажиточного общества во всех отношениях. Он обязался помочь всем сталкивающимся с трудностями сельским жителям вырваться из нищеты. <...> "Две тысячи двадцатый год — решающий для достижения победы в борьбе с бедностью, — сказал Си Цзиньпин. — Клич уже брошен. Мы должны сплоченно и упорно трудиться, чтобы обеспечить победу в борьбе с бедностью". Отметив, что история переживает как мирные, так и богатые событиями времена, председатель КНР добавил, что "мы не боимся ни ветров, ни дождей, ни каких-либо трудностей".

Китай находится в состоянии экономической войны (а если называть вещи своими именами — то является страной, которая защищается от акта финансово-экономической агрессии со стороны США), и, как и в случае России, американские политики и эксперты не скрывают своего желания просто сломать китайскую экономику и принудить Пекин, как и Москву, к тотальной геополитической капитуляции. Перед лицом столь серьезного вызова председатель Си, апеллируя к вдохновляющей истории КНР, напомнил согражданам, что "самым запоминающимся моментом уходящего года стали празднования по случаю 70-й годовщины образования Китайской Народной Республики".

Апелляция к великим историческим моментам — это то, что связывает послания председателя Си и президента Путина. Российский лидер в новогоднюю ночь выразил общую благодарность несгибаемому поколению наших ветеранов и подчеркнул, что в 2020 году "мы будем отмечать 75 лет Победы в Великой Отечественной войне". Владимир Путин отметил ценность единства и то, что успехи нашей страны — это успехи каждого ее гражданина:

"Наши личные планы, мечты неотделимы от России. От усилий и вклада каждого из нас зависит ее настоящее и будущее, будущее наших детей. Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной. Наше единство — основа достижения любых, самых высоких целей".

...Обращение украинского президента Зеленского, вызвавшее восторг у той части российского общества, которая мечтает "пить баварское", "отдать Крым" и "наконец-то не тратить деньги на армию", рассматривать на предмет поиска смыслов и векторов развития явно не стоит. Просто в силу незначительности страны, которую представляет шоумен. Но вот о скрытых (и не очень) смыслах выступления спикера парламента Эстонии поговорить не мешало бы.

Эстонский политик, видимо, вдохновленный успехом в борьбе с сотрудниками Sputnik Эстония, разоткровенничался под Новый год. Спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас в новогоднем поздравлении заявил, что Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии, и потребовал их возвращения. Речь идет о некоторых районах Ленинградской и Псковской областей. Это не первое подобное высказывание эстонского политика. В ноябре прошлого года Пыллуаас потребовал от Москвы "вернуть" прибалтийской республике "аннексированные территории".

В новом году стоит помнить, что желающих запретить российские СМИ и русский язык, переписать мировую историю, перерисовать российские границы и переиграть результаты Великой Отечественной войны — очень много, просто не у всех из них хватает глупости столь откровенно описывать свои самые сокровенные мечты. Сделать так, чтобы эти мечты никогда не сбылись, а любая попытка их реализации заканчивалась максимально плачевным результатом, — важная задача для нашей страны. И ее решение позволит создать нужные условия для того, чтобы любые другие задачи, от экономики и демографии до культуры и космоса, тоже оказались нам по плечу.

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