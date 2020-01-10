"Слишком далеко зашли": политолог дал оценку ситуации в Абхазии

В четверг в Абхазии сторонники оппозиции штурмовали здание Администрации президента. Активисты требуют признать незаконными итоги выборов президента страны, прошедшие в сентябре 2019 года.

Парламентарии приняли проект постановления, в котором они обратились к президенту страны Раулю Хаджимба с предложением о досрочном сложении полномочий главы государства. Пресс-служба Хаджимба заявила, что для достижения общенационального согласия и сохранения стабильности Хаджимба считает необходимым обсуждение всех вопросов за столом переговоров.

Политолог Беслан Хагба рассказал на радио Sputnik о том, почему нельзя вводить особое положение в Абхазии и как можно выйти из сложившегося политического кризиса в стране.

Sputnik

Только диалог между противоборствующими политическими силами может вывести Абхазию из сложившегося политического кризиса, считает абхазский политолог Беслан Хагба.

По его мнению, введение особого положения в стране может только отрицательно сказаться на и так непростой ситуации. В пример Хагба привел опыт других закавказских стран.

"Мы должны помнить горький опыт митингов в Азербайджане, в Грузии. Я помню противостояние в Баку. Тогда митинг перерос в вооруженное противостояние. Нужно знать, что введение особого положения в стране – плохой знак", – уверен политолог.

В то же время, по словам Беслана Хагба, стабилизация ситуации – непростая задача. К этому вопросу нужно подойти грамотно, чтобы не допустить противостояния внутри народа.

Нужно искать компромисс

Характеристики острого политического кризиса в стране налицо, и тем не менее пока еще не произошла катастрофа, считает Хагба. По его словам, политики должны сесть за стол переговоров и говорить сейчас нужно не о проведении новых президентских выборов, как того требуют оппозиционеры, а о выходе из сложившейся ситуации.

"На мой взгляд, всегда нужно помнить о диалоге, даже когда происходит такое противостояние, которое перерастает в беспорядки. Известные общественные и политические деятели, которые пользуются авторитетом среди народа, должны выступить и призвать не к противостоянию, а к диалогу. Нужно приостановить противостояние. А затем уже определить срок, необходимый для решения сложившейся ситуации. А при необходимости назначить новые президентские выборы. Мы должны следовать закону, иначе мы не можем дальше двигаться", – подчеркнул политолог.

Слишком далеко зашли

По мнению Беслана Хагба, политический кризис в стране начался не сегодня. Если смотреть на хронологию событий с 2004 года, то все эти годы в республике шла острая борьба за власть.

Ситуация накалялась по нарастающей, и мы зашли слишком далеко. Если вспомнить хронологию событий с президентских выборов 2004 года, то мы можем увидеть одно: все эти годы идет политическая борьба. Нельзя сказать, что с тех пор были сделаны конкретные реформы в области развития языка, демографии, экономики Абхазии. Имеет место только борьба за власть. Это болезнь нашего современного общества", – отметил он.

В пример Хагба привел страны Латинской Америки, где народные волнения происходили три-четыре раза в год.

"Эти страны до сих пор называют несостоявшимися. Политический кризис отрицательно сказывается на имидже страны. Меня сильно пугает одна вещь. Если мы не прекратим эти противостояния на политическом фоне, то наш стратегический партнер, Россия, может посмотреть на нас другими глазами. Тогда будущее Абхазии окажется в очень сложном положении. Это мы должны помнить", – добавил Хагба.

Акции протеста в Сухуме начались накануне днем. Их участники требуют отставки действующего президента Рауля Хаджимба и проведения новых президентских выборов.

Сотни протестующих взяли штурмом здание Администрации президента, выбив двери и разбив окна первого этажа.

После этого президент Рауль Хаджимба обратился к гражданам Абхазии с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, пообещав в случае необходимости ввести чрезвычайное положение.

Вечером президент встретился с группой депутатов Парламента, которые передали ему требования митингующих. Затем Парламент собрался на внеочередное заседание и принял проект постановления с предложением президенту о досрочном сложении полномочий. В ответ пресс-служба Хаджимба выступила заявление, в котором говорится, что постановление депутатов может только осложнить ситуацию и привести к необратимым последствиям.

Протестующие продолжали удерживать здание Администрации президента всю ночь. Часть из них дежурили до утра на улице. Утром митингующие призвали своих единомышленников подтягиваться к месту проведения акции протеста.

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