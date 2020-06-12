"Такого еще не было": Россия получит новое оружие для ударов по площадям

Несколько десятков боеприпасов сразу, высокая точность, сотни квадратных метров выжженной земли — в ВКС России в ближайшее время поступят новейшие ракеты и высокоточные планирующие бомбы.

Конструкторы разработали для штурмовой авиации относительно недорогое и эффективное против бронетехники оружие. О том, как оно действует, - в материале корреспондента РИА Новости Николая Протопопова.

Воздушный "бронебойщик"

Неуправляемые авиационные ракеты (НАР) С-8ОФП "Бронебойщик" Вооруженные силы получат уже в 2021-м. В первую очередь новыми боеприпасами оснастят самолеты армейской авиации Су-25 и вертолеты Ми-8. От НАРов предыдущего поколения "Бронебойщик" отличается тем, что может пробивать преграды перед целью и, не разрушаясь, продолжать полет.

Внешне он очень похож на проверенную временем и боями НАР С-8, спроектированную советскими инженерами еще в 1960-х. Боеприпас калибром 80 миллиметров действует по схожему принципу, но у него более мощный и компактный двигатель, что позволило увеличить боевую часть.

Боеголовка весит девять килограммов — НАР предыдущего поколения были в три раза легче. Регулируемый взрыватель позволяет активировать заряд как перед препятствием, так и за ним.

"У "Бронебойщика” корпус повышенной прочности, — объясняет РИА Новости член экспертного совета при коллегии ВПК Виктор Мураховский. — За счет замедлителя НАР способна пробивать стены домов и взрываться за ними. До этого ракеты С-8 детонировали на преграде".

НАРами авиация обычно наносит удары по скоплениям живой силы, автомобилям и легкой бронетехнике, а также небольшим укрытиям. В одном пусковом блоке — сразу несколько десятков полутораметровых "стержней", одновременный залп которыми выжигает все живое в радиусе десятков метров.

По словам Мураховского, главное преимущество такого оружия — невысокая по сравнению с управляемыми ракетами цена.

"На порядок дешевле, — отмечает эксперт. — НАРами при определенных условиях можно работать и по бронетехнике — по БТР. Танк подобьет вряд ли. Хотя смотря куда попасть — если в ходовую часть, то временно выведет из строя. Чтобы пробить тяжелую бронетехнику, нужна кумулятивная боевая часть".

Вертолет Ми-24 авиационной группы Военно-воздушных сил Белоруссии обстреливает цели из НУРСов и пушек во время совместного российско-белорусского оперативного учения "Щит Союза — 2015" на полигоне поселка Каменка Ленинградской области

Огонь по площадям

Неуправляемые авиационные ракеты широко применялись во время войны в Афганистане, где их подвешивали под крылья ударных вертолетов и штурмовиков.

"В Афгане мы использовали 57-миллиметровые С-5, — вспоминает вертолетчик, Герой России Игорь Родобольский. — Они менее мощные, но зато в блоке умещались сразу 32 штуки. Один залп накрывал довольно большую площадь. В Чечне у нас уже были С-8. Каждая соответствовала стокилограммовой бомбе, а в одном блоке их двадцать штук. Наш ответ боевикам был достойным".

Ветеран отметил, что НАРами авиация в первую очередь обстреливала площадные цели, причем ракеты пускали с разных высот — от предельно малых до нескольких километров.

"Были боеприпасы и с кумулятивной боевой частью, — добавляет Родобольский. — Но поразить танк неуправляемой ракетой довольно проблематично. Если дал залп и одна из ракет случайно попала, тогда — да. Повезло. Но в основном мы работали по скоплениям живой силы, складам, базам боевиков".

Сильная сторона неуправляемых авиационных ракет — возможность одновременного применения десятков боеприпасов и, как следствие, высокая огневая мощь. Например, один штурмовик Су-25 “Грач” способен нести восемь блоков с НАР С-8, то есть за раз готов выпустить 160 ракет.

У С-8 множество их модификаций. Базовая — с кумулятивно-осколочной боевой частью. Внутри каждой боеголовки — около двух тысяч небольших "стержней" для поражения живой силы противника. С-8Д и С-8ДМ оснащены объемно-детонирующей смесью. Есть осветительные НАР и версии для постановки помех, парализующие радары.

Планирующая смерть

Еще одна новинка, которая скоро пополнит арсенал летчиков, — планирующая кассетная бомба "Дрель". Это умный боеприпас — находит цели по сигналам со спутника и с помощью инерциальной системы наведения. Но главная особенность "Дрели" — ее начинка. В каждой бомбе спрятаны пятнадцать небольших самоприцеливающихся суббоеприпасов, которые разбрасывают на высоте 250 метров — прямо над головой у противника.

У них собственная головка самонаведения, отслеживающая цели по тепловому или радиолокационному следу. Боеприпас буквально “просверливает” стены укреплений или броню танков. Отсюда, видимо, и название.

Бетонобойная версия "Дрели" “прогрызает” метровые железобетонные укрепления, а в грунт снаряды уходят на глубину до трех метров. Такая "Дрель" предназначена для налетов на аэродромы противника, автомобильные дороги, для разрушения бункеров, плотин, бетонных шлюзов.

Трехметровую 500-килограммовую бомбу можно сбрасывать с высоты 14 километров на скорости более тысячи километров в час. Собственного двигателя у нее нет, но за счет оперения и специального парашюта болид пролетает более тридцати километров. Это серьезно снижает риски для экипажа носителя — бомбардировщику не нужно заходить в зону действия ПВО противника. Причем бомба защищена от помех и не видна на радарах — конструкция основана на радиопоглощающих материалах.

"Дрель" мало уступает высокоточным крылатым ракетам, у которых отклонение от цели не превышает нескольких метров. А за счет простоты конструкции планирующие авиабомбы обходятся гораздо дешевле, особенно в вооруженных конфликтах с массовым применением авиации.