Фронтовая "удаленка": новейшие машины дистанционного минирования и разминирования

Военные конфликты – прежде всего, борьба технологий. В Вооруженных силах России динамичные перемены происходят во всех сферах боевого применения.

Россия демонстрирует технологическое превосходство вооружений в широком спектре направлений, включая интеграцию орбитальных систем с машинами дистанционного минирования и разминирования, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.

На тренировках военного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, среди 24 новейших образцов вооружения и техники впервые замечены системы дистанционного минирования и разминирования местности – "Земледелие" и "Листва". Первая способна «по спутнику» точно установить мины на удалении до 15 километров от точки реактивного залпа, вторая способна гарантированно уничтожить или обезвредить СВЧ-излучением взрывные устройства противника на расстоянии до 100 метров в секторе движения машины. Новейшие системы производятся серийно, и поступают на вооружение российских войск.

Технический прогресс изменяет тактику боевых действий, которые становятся все более эффективными и "бесконтактными". Передовые разработки российского ОПК позволяют останавливать продвижение сухопутных войск противника на дальних рубежах – без непосредственного боевого соприкосновения подразделений, и также на расстоянии ликвидировать диверсионные "закладки" – радиоуправляемые мины и фугасы.

Точный удар "Земледелия" по площадям

Минно-взрывные заграждения (МВЗ) применяют в оборонительных и наступательных операциях, чтобы сковать маневры сухопутных войск, задержать высокомобильные ударные группировки или «обложить» минными полями воздушный десант (или воспретить высадку), нарушить коммуникации, дезорганизовать работу тыла противника, а также прикрыть собственные фланги и другие уязвимости. При этом важную роль играет скорость и точность минирования местности.

Дистанционное минирование инженерной системой может быть выполнено уже через 10 минут после принятия решения командиром. Это позволит "выключить" из оперативного пространства и боевых действий целые районы (и позиции противника). Этот способ установки минно-взрывных заграждений считается наиболее безопасным и маневренным, обладает высокой степенью автоматизации и автономности.

Созданная на базе автомобиля "КамАЗ" (8х8) российская инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" представляет собой 50-ствольную установку залпового огня, которая производит стрельбу специально разработанными 122-мм реактивными снарядами, снаряженными минами различных типов (противопехотными и противотанковыми). Современные высокоэффективные боеприпасы нового поколения полностью отвечают требованиям международных соглашений по самоликвидации. Возможна установка "дежурящих" заграждений, которые в определенное время самоликвидируются (или переходят в безопасный режим), не дождавшись целей.

Реактивная установка ИСДМ "Земледелие" "сеет" боеприпасы на удалении от 5 до 15 километров от позиционного района. Благодаря спутниковой навигации и автоматическому управлению, мины ложатся точно в назначенное место. Автономная метеостанция системы вносит свои "поправки на ветер". Причем подготовка данных для стрельбы, залп по расчетным точкам и вызов транспорта для перезарядки осуществляются автоматически. Система мобильна, имеет высокую проходимость, и способна длительное время действовать "в отрыве". Значительный возимый боезапас (реактивные снаряды в транспортно-пусковых контейнерах) обеспечивает транспортно-заряжающая машина на той же колесной базе. Технология боевого применения предусматривает удаленность от переднего края, и все же кабины машин защищены броней.

Минобороны РФ получает ИСДМ с 2020 года. Точное число закупленных машин, а также темпы поставок и сумму контракта "Техмаш" не раскрыл. В целом разработка Тульского НПО "Сплав" носит достаточно закрытый характер. Информационные материалы по "Земледелию" впервые представлены на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016", но изображение системы в июне опубликовано впервые.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Ночная репетиция парада Победы в Москве

В основных армиях НАТО (США, ФРГ, Великобритания, Италия) также имеются на вооружении авиационные, реактивные, артиллерийские, инженерные системы дистанционного минирования, которые позволяют создавать минные поля в сжатые сроки и на больших площадях. Совершенствование и борьба минно-взрывных технологий продолжаются непрерывно. Многие российские достижения "на минном поле" аналогов в мире не имеют.

Боевая микроволновка "Листва"

В России радиоэлектронное оружие на новых физических принципах успешно используется и в парадном, и в боевом строю. Машина дистанционного разминирования (МДР) "Листва" способна обнаруживать и подрывать мины и фугасы на дистанции до 100 метров, и помогает избежать сюрпризов противника. Проверено в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН).

"Листва" появилась в РВСН в 2017 году, но в параде Победы будет участвовать впервые. Один из самых секретных комплексов России предназначен для нейтрализации взрывных устройств на пути следования мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет.

Бронеавтомобиль с блоком сверхвысокочастотного излучения (СВЧ) движется по маршруту боевого патрулирования впереди грунтового ракетного комплекса и, моделируя сигналы сотовой связи, подрывает радиоуправляемые мины (фугасы) на обочине и на значительном удалении от дороги. Машина дистанционного разминирования способна обнаруживать минно-взрывные устройства с металлическими элементами, уничтожать инженерные боеприпасы и самодельные взрывные устройства, в составе которых есть электронные компоненты. Ранее эту технологию не использовали, а сегодня инженерные подразделения соединений РВСН имеют в своем распоряжении около 150 МДР "Листва".

На крыше бронемашины находится параболическая антенна, которая обезвреживает найденную мину сверхизлучением. Направленный СВЧ-импульс способен выводить из строя взрыватели и системы связи боеприпасов. Угол действия СВЧ-антенны составляет 90 градусов. Ширина полосы разминирования 50 метров. Для экипажа разработаны специальные костюмы со вшитыми металлическими нитями, чтобы защитить военных от электронного излучения. Точные характеристики "Листвы" засекречены, однако, по данным из открытых источников, она способна обнаруживать мины на расстоянии до 100 метров, двигаясь со скоростью 15 километров в час. Разработчик – рязанское конструкторское бюро "Глобус", производитель – Краснодарский приборный завод "Каскад".

Если посмотреть шире, радиоэлектронное оружие может дистанционно подорвать снаряд в башне танка или "заклинить" автоматику заряжания, а также уничтожить живую силу противника внутри укрытия или под землей на глубине до 100 метров. Подобное оружие способно нейтрализовать технику противника без применения традиционных средств поражения. Передвижные генераторы электромагнитного излучения (ЭМИ) могут вывести из строя электронику противника на расстоянии в десятки километров ( в небе, в море и на суше). Направленный пучок волн определенной частоты воздействует на электроприборы как удар кувалды. Компьютеры зависают, системы наведения (навигации) теряют функциональность. Импульс способен уничтожить микросхемы физически, то есть сжечь.

Словом, 24 июня состоится и парад технологической Победы над вероятным противником. Заметим, "СВЧ-стометровка" успешно преодолена, в России испытывается более могущественная машина дистанционного разминирования "Гвидон".