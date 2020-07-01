"Наш человек, надо брать": кто привел Ельцина в большую политику

Тридцать пять лет назад глава Свердловского обкома Борис Ельцин переехал в Москву. Михаил Горбачев поначалу этому противился — они знали друг друга еще с конца семидесятых и не очень ладили.

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Энергичный и молодой руководитель Свердловска Борис Ельцин давно был в поле зрения ЦК. В 1985 году было не до взаимных обид: перестройка требовала новых кадров.

Как складывалась его политическая карьера в советский период, пишет Галия Ибрагимова для РИА Новости.

"Он не стеснялся поговорить с людьми"

"Михаил Сергеевич, Ельцин наш человек! Надо брать его", — убеждал Егор Лигачев, завотделом ЦК КПСС по организационно-партийной работе и идеологии. Горбачев сомневался, но все же прислушался к мнению старшего коллеги.

На руководителя Свердловска в начале 1980-х обратил внимание Юрий Андропов. Председателю КГБ импонировало, что Ельцин выступал против чиновничьих привилегий.

© Sputnik / Юрий Сомов Первый секретарь Московского городского комитета КПСС Борис Ельцин (стоит) ведет собрание партийного актива Москвы.

Однако на переезд тот согласился не сразу. В Свердловске его знали и уважали. При нем в городе начали строить метро, возвели новые театры и цирк. Многие наконец перебрались из бараков в современные квартиры. В облцентре устраивали ярмарки с дефицитными товарами.

Каждое решение приходилось согласовывать с Москвой и убеждать ЦК. Но Ельцин был пробивным руководителем.

© Sputnik / И. Зотин Новый микрорайон, где живут рабочие производственного объединения "Уралмаш". Город Свердловск.

Он посещал заводы и магазины, пользовался общественным транспортом, стоял в очередях за продуктами. Коллеги в обкоме считали, что это работа на публику. Но простые люди думали иначе.

"Он мог в любой день сесть в трамвай или в автобус и проехаться по маршруту, услышать, что народ говорит, как организована работа транспорта, как город выглядит. Он не стеснялся спуститься в шахту, пойти в домну, поговорить с людьми", — вспоминал уральский журналист Григорий Каёта.

В середине семидесятых Ельцин одним из первых региональных лидеров начал проводить публичные встречи. Его требовательно спрашивали: "Почему в общежитии сырость и много тараканов?" Кидали на сцену записки: "Почему в консерватории заставляют играть на инструментах с порванными струнами?" Кричали вдогонку: "Почему в магазинах нет чая и постельного белья?"

Ельцин терпеливо отвечал, но золотых гор никому не обещал. Он честно объяснял: "Продукты и дальше будут по талонам. А на отдельные квартиры не стоит надеяться до начала девяностых".

Эти встречи как минимум позволяли людям, что называется, выпустить пар. Их показывали по телевидению, и в Москве это заметили.

Типичный коммунист

Ельцин, хоть и понимал изъяны плановой экономики, антисоветчиком себя не считал. Он ни в чем не противоречил Москве, и его политическая карьера стремительно шла в гору. Так, в 1977-м он беспрекословно выполнил приказ Андропова сравнять с землей Ипатьевский дом. В подвале этого двухэтажного особняка в 1918 году большевики расстреляли семью последнего императора России.

Главе КГБ не нравилось, что место казни привлекает внимание иностранцев и советских диссидентов. Он опасался, что Ипатьевский дом может стать антикоммунистической святыней, а там недалеко и до народных волнений. Свердловские власти долго отнекивались, и только Ельцин без препираний закрыл болезненный для коммунистов вопрос.

© Sputnik / Игорь Виноградов Дом инженера Ипатьева, в котором провела последние дни семья императора Николая II Романова.

Когда в 1982-м Андропов объявил порочным влияние западной культуры на советское общество, Ельцин его поддержал и обвинил иностранную моду в том, что она "разлагает уральскую молодежь". По его распоряжению в прокат не вышли шесть зарубежных фильмов.

Ельцина занимали земные проблемы, а не поиски смысла жизни или демократии. Его удостоили нескольких правительственных наград. "Ельцин сохранил все эти талисманы исчезнувшей системы и очень гордился ими", — отмечал писатель Тимоти Колтон в книге про первого российского президента.

Свердловский провинциал в столице

В Москве Ельцину предложили возглавить отдел строительства. Он рассчитывал на более солидную должность и не скрывал разочарования.

"Члена ЦК, первого секретаря обкома со стажем девять с половиной лет — и на заведующего отделом строительства ЦК — это как-то не очень логично. Свердловская область — на третьем месте по производству в стране, и первый секретарь обкома партии, имеющий уникальный опыт и знания, мог бы быть использован более эффективно", — вспоминал Ельцин.

Но его сразу избрали секретарем ЦК КПСС. В декабре 1985-го он возглавил Московский городской комитет (МГК) компартии. В феврале 1986-го — кандидат в члены Политбюро. Столь стремительное восхождение поддержал Горбачев. Он объяснял, что опытный региональный чиновник поможет реализовать перестройку.

© AP Photo. Boris Yurchenko Члены Политбюро, голосующие в Верховном Совете

Верхушка компартии скептически отнеслась к Ельцину. Его считали провинциалом и простаком. Не заинтересовались им и на Западе. Джордж Буш — старший после знакомства возмущался его манерами.

"Этот парень — настоящий дикарь, правда?" — сказал он сотрудникам Белого дома, присутствовавшим на встрече.

В разгар перестройки никто не мог предположить, что совсем скоро Ельцин схлестнется с Горбачевым. Впрочем, и сам свердловский политик был далек от мысли уйти в оппозицию.

© Sputnik / Борис Бабанов Президент СССР Михаил Горбачев (слева) и Президент РФ Борис Ельцин (справа) во время вечернего заседания внеочередной сессии ВС РСФСР.

Он полностью погрузился в дела. Как в Свердловске, лично проверял магазины, склады, столовые. Ездил на общественном транспорте и много общался с москвичами. При нем приступили к разработке генплана, запретили сносить исторические здания. Появился новый праздник — День города.

Стиль работы Ельцина в ЦК считали странным, но закрывали глаза. Встречи главы МГК с москвичами многих раздражали. Был недоволен и Горбачев.

Реформы буксовали, его популярность падала. На этом фоне прямолинейный Ельцин, открыто критикующий недостатки системы, набирал известность.

Схватка с Горбачевым

Осенью 1987 года пленум ЦК обсуждал доклад к 70-летию Октябрьской революции. Ельцин неожиданно попросил слово. Заседание вел Лигачев, но он не отреагировал на поднятую руку главы МГК.

"По-моему, у Бориса Николаевича Ельцина есть желание что-то сказать", — вступился за него Горбачев. Лигачев неохотно согласился. Получив микрофон, Ельцин разнес работу партийных структур. Он призвал номенклатуру прекратить "славословие в адрес генсека" и не формировать новый культ личности.

"Прошло два-три года перестройки. Было много сказано. Но сейчас оказывается, что нужно еще два-три года. Это очень дезориентирует людей, партию, всех нас. Вера в перестройку начала падать. Люди ничего реально не получили", — упрекал с трибуны Ельцин.

© Sputnik / Юрий Абрамочкин Первый секретарь МГК КПСС Борис Николаевич Ельцин на торжественном заседании, посвященном 70-летию Октябрьской революции.

На следующий день об этом говорила вся Москва. Выступление Ельцина разошлось в самиздате, его цитировали в газетах, журналах, на радио. Политик, смело заявивший о проблемах перестройки, вышел на первый план.

В марте 1989-го Ельцина избрали народным депутатом. Через год он возглавил Верховный Совет. В этой должности 12 июня 1990 года подписал

Декларацию о суверенитете России. Еще через год победил на выборах президента.

"Жизнь выдает нам удивительные парадоксы. Разве не удивительно, что Ельцину, который был типичным советским человеком, судьба уготовила роль разрушителя советской системы?" — задается вопросом Тимоти Колтон.

Пост президента России Ельцин занимал до 31 декабря 1999 года.