Миллион смертей: кто готовится к массовым прививкам

Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу: в мире от COVID-19 погибло больше миллиона человек.

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Если в ближайшее время не приступить к вакцинации, будет и два миллиона. Какие страны готовятся к массовым прививкам, а кому мешает политика, читайте в материале Галии Ибрагимовой для РИА Новости.

Индивидуальная бдительность

"Сейчас мы знаем об этой опасной болезни гораздо больше, чем несколько месяцев назад. И именно от каждого из нас зависит результат общих усилий в борьбе с коронавирусом. Чтобы не пришлось вновь, как весной, прибегать к весьма чувствительной для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений", — предостерег россиян Владимир Путин.

Глава государства обратился к населению потому, что эпидемиологическая ситуация ухудшилась. Второй день подряд — свыше восьми тысяч новых инфицированных. Как и весной, больше всего — в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Накануне в столице выявили 2300 заразившихся, в других городах — в районе 200 человек.

Жителям Москвы и Подмосковья старше 65 лет рекомендовали самоизоляцию. Столичные школы уйдут с 5 октября на каникулы не на одну, а на две недели.

"По рекомендации санитарных врачей с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных больных ковидом мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул", — пояснил Сергей Собянин. Причем и дистанционных занятий не будет.

Российский "Спутник V"

На прошлой неделе восстановили авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, а также Южной Кореей. Президент Мун Чжэ Ин сразу пригласил Путина посетить Сеул и обсудить двусторонние отношения.

"В Корею я приеду, но сначала привьюсь российской вакциной от коронавируса", — ответил российский лидер.

"Спутник V" зарегистрировали еще в августе, в сентябре препарат поступил в аптеки. Вакцину уже получили практически все российские регионы. На днях первую партию отправили в Белоруссию. Добровольное вакцинирование там стартует 1 октября.

Готовность приобрести "Спутник V" выразили страны Латинской Америки, Азии и даже США. Путин пообещал помочь. Кроме того, во время выступления на Генассамблее ООН он предложил сотрудникам этой организации привиться российским препаратом.

Предвыборное вакцинирование по-американски

Когда Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса, многие отнеслись к этому скептически. Ведущие исследовательские центры в Европе и США выразили сомнения в надежности препарата. Отмечали, что невозможно за столь короткий период провести качественные испытания.

Москва объясняла: исследования продолжаются и никаких побочных эффектов у добровольцев пока не наблюдается.

По мере роста заболеваемости в мире скепсис по поводу российской вакцины сходит на нет. Зарубежными разработками заинтересовался и Дональд Трамп. Он подчеркнул, что эффективность прививки волнует его больше, нежели страна-производитель:

"Я буду счастлив стать первым человеком, который опробует вакцину в США. Главное, чтобы было хорошо американскому народу".

По словам Трампа, и американская вакцина почти готова. Президент отметил, что медлить нельзя. США по-прежнему лидируют по числу инфицированных: 7,16 миллиона. Погибли более 205 тысяч человек.

В США вакциной занимаются несколько исследовательских центров. О завершении работ должна была на днях сообщить биотехнологическая компания Inovio, но там приостановили испытания. Как уверяют, не из-за побочных эффектов — возникли какие-то технические сложности.

К призывам Трампа ускорить вакцинацию в США отнеслись настороженно. Президента обвинили в попытке заработать себе политические очки.

Накануне все штаты получили указание приготовиться к массовым прививкам с 1 ноября. Местным органам здравоохранения рекомендовали не создавать искусственных бюрократических преград.

Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи признал, что вакцинация может начаться и до завершения испытаний. Главное условие — хорошие результаты.

Британцы в поисках вакцины

Вторая волна коронавируса грозит новым локдауном и Великобритании. Ежедневно — более четырех тысяч инфицированных, хотя еще месяц назад прирост постепенно снижался. Всего заразившихся около полумиллиона, погибли 42 тысячи.

Британцам запретили заказывать еду в общепите, бары и рестораны должны закрываться не позднее десяти вечера. В транспорте, общественных местах — социальная дистанция, маски, перчатки. Никаких массовых мероприятий. На свадьбах, похоронах — минимум присутствующих.

Борис Джонсон предупредил: если британцы не будут соблюдать эти правила, придется идти на жесткие меры и вводить карантин.

"В условиях пандемии и без вакцины мы не можем на сто процентов вернуться к обычной жизни. Поэтому нужно расставить приоритеты", — объяснил премьер-министр.

Как и большинство ведущих стран, Великобритания бросила все силы на создание вакцины. Причем исследования англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которые велись совместно с Оксфордским университетом, считались самыми перспективными. Ученые говорили, что испытания уже на последней стадии и со дня на день начнется массовое производство.

Но в начале сентября выяснилось, что испытания приостановлены — у одного из добровольцев обнаружили воспаление спинного мозга. Напрямую этот диагноз с вакцинированием вроде бы не связан, однако ученые решили не рисковать.

Поднебесная вакцинация

Китаю пока удается сдерживать вирус. За всю пандемию там зафиксировали только 85 372 инфицированных. Сейчас ежедневный прирост — порядка 30 человек. Причем все новые случаи — завозные.

Местные фармацевтические компании разработали сразу девять вакцин. Продолжаются клинические испытания. Четыре — на последней стадии. Массовые прививки, по словам властей, начнутся в ноябре или декабре.

Чтобы защитить все слои населения, рассматривают возможность вакцинирования не только через инъекцию — разрабатывают прививку в виде спрея для носа.

"Преимущество назальной вакцины в том, что она создает и системный иммунитет, и локальный, который возникает в носу и горле и сразу начинает бороться с вирусом", — пояснили ученые.

Между тем такая многочисленность вакцин вызвала подозрения в Европе. Так, издание El Pais распространило информацию, что китайские хакеры украли испанские разработки. Впрочем, убедительных доказательств журналисты не привели.

В Испании заявили, что не знают ни о каких кибератаках и работают в плановом режиме.