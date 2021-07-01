Борьба за правду: в России запретили отождествлять СССР и нацизм

Для чего это нужно? Что именно запрещается? Об этом в интервью Sputnik рассказал историк и политолог Армен Гаспарян, участвовавший в разработке документа.

Никита Чикунов, Sputnik

Необходимость назрела давно

Необходимость реагирования на сравнение роли и характера действий СССР и Германии во Второй мировой войне возникла давно, но до настоящего момента в России отсутствовала соответствующая правовая база, говорит Армен Гаспарян.

"В Советском Союзе никому бы в голову не пришло поставить в книгу фотографию условного Ванагаса (командир «лесных братьев» Адольфас Раманаускас – Sputnik), еще и прославлять его. Это было бы просто невозможно", — подчеркивает историк.

Отсутствие в этой сфере любых законодательных ограничений в конечном счете привело к оправданию и некоторой похвале действий оккупационных властей.

"В странах Балтии и на Украине пособники немцев зачастую фигурировали в качестве героев освободительной борьбы. Апогей всего этого процесса – публикация фотографий нацистских военных преступников на сайте «Бессмертного полка». Те, кто это делал, потом говорили, что, на их взгляд, никакого нарушения закона не было", — объясняет собеседник Sputnik.

Благодаря распространению интернета фальсификаторы истории получили доступ к многомиллионной аудитории. Тогда действительно стало очевидно несовершенство законодательства, признает политолог.

"Табун розовых пони"

Подписанный российским президентом закон направлен не на борьбу с теми, кто прославляет нацистов – таких людей в России очень мало, замечает Армен Гаспарян.

"Они есть, но это доля статистической погрешности. Среди таких есть убежденные, которые гордятся тем, что они записные русофобы. Есть люди, которые тщательно отрабатывают гранты – на это выделяются деньги самыми разнообразными структурами. Это гораздо более выгодная затея, чем быть патриотом. Есть третья категория – они просто хайпуют", — объясняет он.

Главная задача закона – воспрепятствовать сравнению действий Советского Союза и гитлеровской Германии. К сожалению, на постсоветском пространстве это происходит постоянно, напоминает эксперт.

"Это и Латвия с ее историями о «трех оккупациях», и Россия, где говорят, что Сталин с Гитлером договорились поделить Европу, а потом перессорились. Суть таких явлений заключается в том, чтобы показать советскую власть преступной. Доказать, что победу во Второй Мировой войне СССР добыл только с помощью США и союзников. Такие люди просто берут и «обнуляют» 27 миллионов человеческих жизней (советских потерь – ред.)", — отмечает историк.

Несмотря на то, что санкции за нарушение закона еще не установлены, наказание будет серьезным, уверен Армен Гаспарян. При этом ответственность будет грозить только в случае прославления нацистских преступников и их пособников.

"Если вы рассказываете о событии – вам ничего не грозит. Но если хотите рассказать, что на самом деле литовские «лесные братья» – это был табун розовых пони, то влететь может хорошо. Если глорификация происходит через СМИ – тогда последствия будут более серьезными", — указывает он.

Политолог не исключил, что вслед за Россией аналогичный закон может появиться и в постсоветских странах, например, в Беларуси. Эта страна не первый год перенимает российский опыт борьбы с фальсификаторами истории.